Ha mort Tomeu Amengual, participant a la vaga de fam per la llengua a les Illes el 2012

Ahir dissabte va morir Tomeu Amengual, una de les persones que van realitzar la Vaga de fam en defensa de la llengua el 2012, durant el govern de José Ramón Bauz, i membre de Jubilats per Mallorca.

En un article de Tomeu Martí a DBalears, el periodista ha destacat la trajectòria de defensor del català i activista ecologista. I l'ha descrit com "una persona forta i íntegra. «La força no prové de la capacitat física, sinó de la voluntat indomable» va dir Gandhi."

Amengual havia treballat al sector elèctric i que va ser una persona compromesa en lluita ecologista, que va participar en campanyes i accions a favor de la Llei d’Espais Naturals i contra la incineradora de Son Reus.

També va impulsar el col·lectiu Música per la Llibertat, que realitzava activitats cada dijous a Palma per la llibertat dels presos polítics independentistes i el lliure retorn dels exiliats.

En una entrevista a Vilaweb.cat, quan la vaga de fam per la llengua acumulava vint-i-sis dies, Tomeu Amengual (aleshores amb 64 anys) va expressar que:

"Cadascú ha de fer allò que li digui la consciència i que pugui fer. Ara, sí que és clar que s'ha encès una torxa, que ha fet que s'hi hagi incorporat gent, que s'hagi deixondit. De cada vegada més, la cosa serà imparable. Vull pensar que això serà més que una moda passatgera i que creixerà, que cada vegada hi haurà més persones amb consciència de poble que defensaran allò que sempre ha estat seu, però no en tenien consciència. Aquests darrers dies molta gent, que sempre havia ignorat la defensa de la llengua, se n'ha preocupat, s'ha preocupat per en Jaume Bonet; no per compromís, sinó perquè realment els interessa."