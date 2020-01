lluita institucional

CUP Tortosa veu en l'entesa de govern entre Junts per Tortosa i el PSC és un pacte pel poder

La CUP Tortosa considera que el pacte de govern entre Junts per Tortosa i el PSC és un pacte pel poder, que no comportarà cap canvi ideològic, com va suposar l’anterior pacte entre ERC i PDCAT. "Un pacte que assegura que les èlits que han governat la ciutat amb tots els governs «democràtics», ho seguiran fent. Un pacte pel poder que es fa contra natura per les ganes de Meritxell Roigé de mantenir-se en la poltrona i per les ganes, especialment d’Enric Roig d’ocupar una cadira".

Per a la formació independentista, "este pacte oficialitza un pacte de facto que ja s’ha aplicat des del començament del mandat, amb el suport del PSC a totes les propostes de l’equip de govern i que Meritxell Roigé s’ha treballat des de que va arribar a l’alcaldia, a l’anterior mandat. Si este pacte no s’havia fet abans és perquè no suma una majoria absoluta. La seua ràpida concreció és deu a l’amenaça d’una moció de censura i alhora, a l’evidència que l’actual equip de govern és incapaç de tirar endavant la ciutat, per inexperiència i falta de capacitat. Amb este pacte, Meritxell Roigé legitima i blanqueja a un PSC, que igual que el PP, nega la sortida política a la voluntat del poble català de decidir el seu futur votant. Amb este pacte, Meritxell Roigé senta en el seu equip de govern, als representants tortosins del partit que manté empresonat i exiliat al govern de Catalunya. Des de la CUP ho considerem una deslleialtat".

La CUP apunta que el pacte desacredita políticament a Enric Roig i al PSC. "Que pacta amb qui vàries vegades va anomenar la dreta més rància i casposa de Catalunya. Enric Roig i el PSC han traït als votants que van optar pel PSC com una opció de canvi. Enric Roig i el PSC havien de triar entre una opció ideològica i generosa, que era facilitar un canvi a la ciutat o bé pactar amb el partit que representa el caciquisme tortosí i que ha fet de l’ajuntament, de les empreses municipals i de les subcontractades una agència de col·locació als afins al partit. I el PSC ha optat per prioritzar l’interès personal d’Enric Roig a tenir una cadira a la coherència ideològica i el projecte de ciutat".

La formació també haresponsabilitzat especialment a ERC, però també a Movem Tortosa, de no haver sapigut o volgut articular una alternativa a la dreta tortosina, i que evidencien una vegada més, que l’anomenada esquerra tortosina, és covarda i està domesticada. "Tant ERC com Movem Tortosa han tingut 7 mesos per acordar una alternativa al govern neoconvergent, però han prioritzat els interessos del partit i electorals als de la ciutat".

Lamenta que el PSC haja tancat per dalt, als despatxos, el que va decidir la majoria de tortosins i tortosines, que era un canvi. I també lamenta que ni ERC ni MOVEM hagen volgut o sapigut articular una alternativa, que condemna a Tortosa, a tres anys i mig més de govern neoconvergent.