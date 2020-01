Cop d’estat de l’Estat

Doncs ja tenim la resposta de l'Estat al pacte entre el PSOE i Esquerra. Tac, tac, tac i la carambola l'han fet usant com a tac la Junta Electoral Central (JEC) i com a bola vermella al President Quim Torra.

Mai hauria imaginat que la frase “i les coses que ens falten encara per veure” inclogués la JEC destituint un president de la Generalitat després d'expulsar-lo com a diputat del Parlament. És que, compte amb el que ha passat aquesta tarda del mes de gener del 2020 perquè és molt gros. Avui una Junta Electoral ha expulsat del seu càrrec un President electe aplicant-li una doctrina que afecta corruptes i terroristes. I per no haver tret una pancarta! No ens hem begut l'enteniment, no, l'hem trinxant amb una targeta de crèdit i el resultat cap a dins pel nas. Pim i pam! I la frase és tan bèstia que la tornaré a escriure perquè vostè la torni a llegir mastegant les paraules: "Avui una Junta Electoral, ha expulsat del seu càrrec un President electe aplicant-li una doctrina que afecta corruptes i terroristes". Som davant d'un impeachment pormisgüebosmorenos.

No val la pena perdre el temps en discutir si és correcte o no que un organisme menor decideixi avançar-se a una sentència ferma que afecta un President de la Generalitat. I no ho val perquè aquest no és el tema. El tema és que avui la JEC s'ha atrevit a deixar Catalunya sense President. El tema és que la JEC hagi optat per demostrar-nos com aniran les coses a partir d'ara. L’Estat, Madrit (concepte), o sigui, el Poder, ha decidit fer un Qasem Soleimani per deixar clar qui mana aquí. “Vostès, senyors PSOE, pacten amb indepes? Doncs bombardegem el pacte i no fem hostatges”.

Conseqüències? Ara mateix tot és massa tendre per imaginar què pot arribar a passar, però no cal ser gaire espavilat per saber que passaran coses. I una de les quals és que es convoquin eleccions molt abans dels que ens pensàvem. Però una altra d'interessant serà veure com la inhabilitació afecta el pacte que havia de permetre Pedro Sánchez ser president d'Espanya. És evident que Esquerra ha de sortir a defensar el President del seu govern de coalició. Amb més convenciment públic i menys en privat, però ho ha de fer. I això pot provocar dos moviments: o bé 1/ JuntsxCat aprofita per intentar allunyar Esquerra dels braços del PSOE amb l'argument del “ho veus com amb aquesta gent no podem seure a negociar res perquè no controlen res i estan en mans de l'Estat”. I si passés això, després caldrà veure quin és el moviment d'Esquerra, que dubto sigui el de trencar el pacte amb Sánchez i 2/ la crisi fa que JuntsxCat s'acosti al pacte Esquerra-PSOE per tenir una trinxera on refugiar-se.

A partir del moment en que passi 1 o 2 sabrem l'àmbit de la destrossa d'aquest assassinat polític selectiu en forma de cop d'estat de l'Estat contra dos Governs. I les coses que encara ens falten per veure!