Comunicat de suport al Claustre i Direcció de l’Institut El Morell

Des de la secció sindical de CGT Ensenyament “Deixa de ser una illa” volem manifestar el nostre suport al claustre i direcció de l’Institut El Morell (El Camp) davant les acusacions d’adoctrinament cap a l’alumnat que s’han conegut mitjançant publicacions a la premsa durant els últims mesos.

Que l’escola pública ha estat al punt de mira de la dreta i del feixisme és indiscutible i s’està convertint en una pràctica habitual en els darrers anys. No és nou, d’una banda en el nostre llegat històric tenim ben present totes aquelles mestres que ens han precedit, que han estat perseguides, empresonades i fins i tot afusellades justament perquè van creure en l’escola com a agent transformador cap a la igualtat social, i d’altra banda, la nostra memòria no tan llunyana ens transporta a èpoques en què s’utilitzava l’escola com a eina d’adoctrinament per tant els nens i nenes es convertissin en persones obedients en el futur. Recentment, hem conegut casos que s’han fet públics, i que han representat un patiment per al professorat de centres com el de Sant Andreu de la Barca, la Seu d’Urgell, el professor Manel Riu, de Tremp, que va ser detingut al seu institut després d’una denúncia per part de la Guardia Civil. Però n’hi ha molts d’altres que no s’han conegut perquè la por els ha fet mantenir en silenci. Ara hi tornem, l’escalada repressiva i feixista està posant el punt de mira en el col·lectiu docent. Els partits i mitjans al servei d’aquest discurs no han estalviat esforços en tirar campanyes difamatòries que repeteixen insistentment el missatge que mestres i professores adoctrinem contra Espanya i inculquem en la independència. Ja n’hi ha prou!

Ara li ha tocat a un centre del Tarragonès, a l’Institut El Morell. El motiu és bastant irrellevant, perquè si no hagués estat la pregunta d’una enquesta d’un estudi que per cert, paga el Ministerio de Econonomia, n’haguessin trobat un altre. La dreta i el feixisme funciona a base de clickbaits, el que els importa és treure un titular, i si no hi és, cal inventar-lo. Diu la premsa que 40 famílies de l’Institut, assessorades per l'Assemblea per una Escola Bilingüe (en realitat s’hauria de dir monolingüe ja que l’objectiu que persegueix és eliminar el català de l’escola) han denunciat direcció i professorat al Defensor del Pueblo.

Parlar i discutir sobre la realitat que ens envolta és el fet educatiu, però això a aquesta dreta feixista no els interessa, ho troben perillós. Per què? Potser perquè els fa més crítics i ajudaria a desmuntar certs dogmes del sistema?

Des de CGT Ensenyament “Deixa de ser una illa” insistim en tot el nostre suport i escalf a l’Institut El Morell i fem una crida a la resta de mestres i professorat a no cedir, a continuar exercint la tasca que tenim atorgada per la professió que exercim, que és la de fomentar l’esperit crític de l’alumnat. I són aquests els valors que no deixarem d’inculcar, els que posen en qüestió qualsevol política o sistema que no va encaminada a viure sense opressió, sense injustícies i sense accés igualitari als drets bàsics.

Alhora, volem posar de manifest la demagògia dels agents impulsors d’aquestes denúncies ja que són còmplices que les administracions apliquin decrets i lleis que intenten fer desaparèixer del currículum escolar temes i matèries que fomenten l’esperit crític però no diuen res de l’escola concertada que discrimina per sexe o de la religió.

Companyes de l’Institut El Morell, tota la nostra solidaritat, no esteu soles. Ens teniu al vostre costat de la trinxera.

Mai més, enlloc, contra ningú. NO PASSARAN!

CGT Ensenyament “Deixa de ser una illa”

Tarragona, 14 gener 2019