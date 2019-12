antimilitarisme

Rebuig a l'arribada del vaixell saudita Bahri Abha al Port de Sagunt

El Centre Delàs d’Estudis per la Pau, delegació valenciana, ha manifestat el seu rebuig total a l'arribada al port de Sagunt el vaixell saudita Bahri Abha i demana al govern del País Valencià i als seus governs municipals , així com també a les autoritats portuàries i als seus treballadors i treballadores, que no accepten oferir port segur al vaixell ja que vindria carregat de material de guerra des dels Estats Units, principal proveïdor armamentístic de la dictadura saudita.

Són coneguts per totes i tots els crims de guerra i la sistemàtica violació dels Drets Humans que Aràbia Saudita ve cometent cap a la població civil de Iemen. I no és la primera vegada que una naviliera d'Aràbia Saudita isca de ports espanyols amb armes. El maig passat el govern espanyol va permetre que un vaixell saudita, el Bahri Yanbu, isquera des de Santander carregat amb armes després de no aconseguir entrar en el port francès de Le Havre per la pressió d'activistes defensors de drets humans que van impulsar un recurs judicial. També des de Santander al setembre de 2018 un altre vaixell saudita, el Bahri Jazan va eixir des de la capital càntabra amb 40 contenidors de granades dies després que el govern socialista alçara el veto que havia imposat a la venda de 400 bombes de precisió, les mateixes que Nacions Unides va identificar com les causants de la mort de civils iemenites. Totes aquestes navilieres han tingut com a llocs de trànsit comú els terminals marítims estatunidencs.

Pel que respecta a la responsabilitat d'Espanya, continuem denunciant el negoci armamentístic que sosté el Govern espanyol amb Aràbia Saudita, país que ocupa el cinquè lloc de majors importadors d'armament espanyol a nivell mundial per un valor d'1.913.148 milions d'euros durant el període 2008 al 2018; i el primer en el rànquing de majors importadors d'armes espanyoles d'Orient Mitjà. A més, tan sols en el 2018 va adquirir armament espanyol per 235,2 milions d'euros entre els quals es trobaven municions, aeronaus, equips de tret i explosius. Aquestes exportacions haurien de ser considerades il·legals si ens atenim a la pròpia legislació espanyola i europea sobre comerç d'armes a causa de la situació d'inestabilitat i de conflictes armats existent a la regió d'Orient Mitjà. A Iemen ja s'ha cobrat la vida de prop de 7.000 civils i ha provocat el desplaçament forçat de més de 22,2 milions de persones (3/4 de la població del país) en aquests 4 anys de guerra. Un escenari que observadors de l'ONU han qualificat com “la pitjor crisi humanitària provocada per l'acció humana als nostres temps”.

Es desconeix si el Bahri Abha carregarà armes “made Spain” a Sagunt. Això és degut a la falta de transparència i hermetisme que venim denunciant des de fa anys pel que fa a la informació relacionada al material de guerra que tant oculta el govern espanyol com el règim saudita i la naviliera. No obstant això, encara que no es carreguen armes a Sagunt, és denunciable i vergonyosa la falta de coherència del govern d'Espanya al oferir port segur als qui fan la guerra en comptes dels qui la pateixen i fugen arriscant les seues vides en el nostre mar i sense un passatge segur. El govern espanyol és responsable tant de les armes que ven com d'oferir Sagunt com a lloc de trànsit d'aquestes.

Per aqueix motiu, des del Centre Delàs demana el següent:

Que les autoritats polítiques competents i les autoritats portuàries no permeten l'entrada del Bahri Abha en el port de Sagunt.

Que el govern autonòmic i els governs municipals opten per mesures d'inspecció prèvies que garantisquen una activitat portuària ètica i conseqüent amb el respecte dels Drets Humans.

Que les polítiques i actuacions que porten a terme les administracions públiques continuen sent conseqüents amb el foment de cultura de pau i de desarmament com impulsa la pròpia Llei de Cooperació i Desenvolupament Sostenible de la Generalitat Valenciana: “amb la finalitat de propiciar societats pacífiques, justes i inclusives que estiguen lliures de la por i la violència. El desenvolupament no és possible sense la pau, ni la pau pot existir sense el desenvolupament sostenible” (Llei 18/2017, de 14 de desembre, de la Generalitat, de cooperació i desenvolupament sostenible).

Que el municipi de Sagunt i el seu Consell Municipal de Pau, Solidaritat i Cooperació mostren el seua més profund rebuig a l'arribada de la naviliera saudita. En aquest cas, seria una oportunitat per a continuar sent conseqüents amb els seus alineaments i accions municipals vinculats a la pau, a la solidaritat, i a la sensibilització ciutadana en el foment d'una educació per a la pau i el desarmament.