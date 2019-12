Per a la república

Presentació de l'associació empresarial Anem x Feina

Aquest dimarts al matí s’ha anunciat la creació de l'associació empresarial Anem x Feina, que pretén aglutinar el teixit empresarial català compromès amb el país i que neix amb cinc-centes empreses adherides i delegacions a Sort, Manresa, Tortosa, Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona i la Bisbal del Penedès. La campanya, emmarcada dins d’Eines de País, compta amb el suport de l’Assemblea Nacional Catalana.Aprendre de les febleses de l’octubre de 2017 i treballar des dels diversos àmbits de la societat civil per debilitar els poders de l’Estat. Aquesta és la lògica que impulsa la creació d’Anem x Feina, la patronal independentista que vol ser un instrument per desenvolupar una economia moderna, innovadora i creativa i a la vegada enfortir la societat catalana per al proper embat democràtic amb l'Estat.Així ho ha destacat Elisenda Paluzie, presidenta de l’Assemblea, que ha remarcat que aquesta campanya ha d’aspirar a l’èxit d’altres campanyes emmarcades en el paraigua Eines de País, que han estat clau per a la victòria de la candidatura independentista a la Cambra de Comerç de Barcelona o per potenciar la campanya de Consum Estratègic per posar al centre una economia deslligada de les pressions polítiques de l'Estat.David Fernández, coordinador de la Comissió Fem República de l’Assemblea, ha volgut assenyalar que aquesta associació d’empresaris vol “omplir el forat” que s’ha detectat en l’àmbit de la patronal des de l’òptica independentista. Ha anunciat, doncs, la creació de “la primera patronal desacomplexadament independentista”.Sívlia Cubo, vicepresidenta de la Cambra de Comerç de Manresa, ha volgut fer èmfasi en els valors que ha de projectar la patronal: territori, sostenibilitat, transparència i modernitat. Aquesta ha de ser una associació empresarial compromesa amb el país, amb la innovació i la creativitat i amb valors emmarcats en l’economia social, segons ha volgut remarcar.L’associació d’empresaris Anem x Feina serà presentada oficialment d’aquí a unes setmanes, però ja s’està organitzant arreu del territori i aplega més de 500 empreses i delegacions a Sort, Manresa, Tortosa, Lleida, Girona, Tarragona, Barcelona i la Bisbal del Penedès. Avui, des de la seu de l’Assemblea, s’ha fet una crida pública a tots els empresaris, autònoms i emprenedors del país a unir-s’hi per començar a treballar per donar forma a aquesta patronal independentista i participativa. Tots els detalls i informació sobre com formar-ne part es poden consultar al web http://anemxfeina.cat Vídeo de la roda de premsa sencera aquí