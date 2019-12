Òmnium

Òmnium Baix Camp celebra la seva Assemblea General a Cal Massó

Les seus territorials d’Òmnium Cultural celebren aquest desembre les respectives assemblees territorials, en total 43. Es tracta d’una cita anual on cada assemblea discuteix i debat el pla de treball i el pressupost pel proper any i són l'avantsala de l’Assemblea General Ordinària d’Òmnium Cultural que tindrà lloc al mes de gener de l'any vinent.

Òmnium Baix Camp ha preparat a tal efecte una trobada amb els seus socis i simpatitzants el proper dissabte, 14 de desembre (a les 10.30h en primera convocatòria i a les 11h en segona convocatòria) al Centre d'Art Cal Massò de Reus, per posar en comú i debatre els projectes propis que caldrà desenvolupar al llarg del 2020. Entre aquests destaquen el programa de lleure i cohesió social Quedem?, els Premis Baix Camp per a Joves Escriptors i l'aposta pel projecte Lluites Compartides, del qual, durant la trobada, es presentarà el documental "Lluites compartides 05 - 'Empresa té nom de dona. Lluites laborals en femení", el.laborat per Àcid Factory.

En representació de la Junta Nacional de l'entitat, comptarem amb Iolanda Fresnillo qui, a més d'explicar les línies de treball de l'entitat de cara a 2020, rebrà l'artista plàstic Jaume Camats i Petanàs .... qui cedirà a l'entitat l'escultura que ha realitzat inspirant-se en la figura del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, injustament empresonat per les seves idees.

Un cop finalitzada l'assemblea hi haurà un pica-pica en que socis i amics d'Òmnium Baix Camp compartirem impressions. Òmnium Cultural, entitat fundada l’any 1961 i amb gairebé 180.000 socis, té una forta implantació territorial. Amb més d’una quarantena de seus repartides per tot el país, les seus territorials representen un dels majors actius de l’entitat ja que són el focus des del que es desplega el gruix de projectes i campanyes i es desenvolupa una programació cultural de proximitat. Al Baix Camp, Òmnium Cultural compta actualment amb més de 3800 socis i 200 voluntaris.