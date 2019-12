La CUP Tarragona vol que la lluita contra la corrupció marqui la diferència amb el govern anterior

La Candidatura d’Unitat Popular ha proposat destinar 60.000€ del pressupost municipal per fer front a la lluita contra la corrupció. La xifra escollida per les anticapitalistes és la mateixa quantia que es va gastar amb diners públics el govern de Ballesteros per les defenses dels investigats del cas INIPRO, en el que la CUP exerceix d’acusació popular.

La CUP proposa que aquesta partida serveixi perquè l’Ajuntament es personi en diferents casos de corrupció com són el Coaching de l’AMT, un cas que la CUP va portar a la fiscalia amb l’objectiu d’esclarir si es van cometre delictes de prevaricació, malversació de cabals públics, tràfic d’influències o blanqueig de capital, al voltant d’aquesta contractació; el pàrquing Jaume I, amb presumptes irregularitats en la concessió i construcció i el de la Budellera, amb presumptes delictes de prevaricació, tràfic d’influències i delictes sobre l’ordenació del territori i l’urbanisme.

La formació cupaire espera que la lluita contra la corrupció marqui la diferència del govern de Ricomà amb el govern de Ballesteros i apunten que “el canvi també consisteix en no repetir els patrons anteriors i fer realment fora la màfia de la ciutat”.