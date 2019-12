Habitatge

La CUP Tarragona proposa destinar prop de 4 milions d’euros per a habitatge de lloguer social

Els darrers pressupostos del govern de Ballesteros ja preveien una partida d’inversions per al 2019 destinada a “adquisició d’habitatge social”. Aquesta ascendia a 2.805.016,66 euros i, com molts altres projectes no s’ha arribat a executar. Per aquest motiu la CUP de Tarragona reclama a Ricomà, en el marc de les negociacions dels pressupostos per al 2020, que recuperi aquesta partida.

En el darrer consell d’administració d’SMHAUSA, el passat dijous 28 de novembre, es va evidenciar que el govern d’ERC i ECP es feien seu el projecte de l’anterior govern, el qual se centrava en la construcció d’obra nova a dues finques propietat de l’Ajuntament. La CUP va acabar votant favorablement amb la condició que es garantís que, a diferència del que ha acabat esdevenint la promoció de l’antiga caserna de la guàrdia civil a López Peláez, els habitatges es destinessin a lloguer social o, si això no és possible, amb un preu de lloguer just que contribueixi a revertir-ne la bombolla existent.

Tanmateix, la formació anticapitalista sempre ha apostat per la rehabilitació d’habitatges buits, en comptes de fer obra nova. El motiu no és altre que revertir la degradació que comporta que a diferents zones de la ciutat s’acumulin pisos permanentment desocupats.

És per això que emplacen a l’equip de Ricomà a “com a mínim, destinar una partida d’1M€ en concepte d’ajudes a la rehabilitació per a aquells immobles que posteriorment es destinin a lloguer social”.

La partida, a més, representaria la mesura que està pendent de ser impulsada per part de l’Ajuntament de Tarragona per tal que aquest pugui tramitar expedients sancionadors per infraccions de la Llei 18/2007 del dret a l’habitatge, pel fet de “Mantenir la desocupació d’un habitatge, després que l’administració hagi adoptat les mesures establertes pels apartats 1 a 5 de l’article 42 de la LDH.”, tal com advertia un informe de la Secretaria General sol·licitat per la CUP.