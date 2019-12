Judicialització

La CUP apel·la a la desobediència institucional davant l’anul·lació de l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’AMI

La sentència actual, parteix d’un recurs contenciós presentat pels quatre regidors de Ciutadans –de l’anterior mandat- i Societat Civil Catalana el setembre de 2015 després de l’acord de ple que el 13 de juliol d’aquell any va avalar l’entrada de Reus a l’AMI.

El TSJC anul·la, definitivament, l’adhesió de l’Ajuntament de Reus a l’AMI (Associació de Municipis per la Independència). Tant l’Ajuntament com la pròpia AMI havien presentat recurs; però ara, no només anul·la l’aportació econòmica (quota per formar-ne part) sinó que anul·la, també, poder formar part orgànicament de l’AMI amb l’argument que se sobrepassa les competències municipals.





En aquell moment, la Cup, ERC, i JxCat i Ara Reus van posicionar-se a favor de l’entrada a l’AMI apel·lant la majoria independentista existent al plenari. Per tant, per majoria absoluta, amb els vots favorables de 17 regidors, Reus es va convertir en la població de més pes demogràfic en formar part de l’AMI. Aquella votació també va donar veu a la petició d’una majoria independentista reusenca que havia patit els intents frustrats de la impossibilitat d’entrar a l’AMI el 2011 i el 2013.





El ple del 17 de febrer de 2017, quan es va portar a votació el fet de recórrer la sentència del contenciós, administració es va abstenir perquè creia que l’Ajuntament de Reus, per tal de seguir donant resposta a la majoria independentista reusenca, no havia de fer cas a la sentència i havia de participar igualment de l’AMI i aquesta li havia de seguir obrint les portes. Això sí, la Cup no va voler posar pals a les rodes i va respectar la decisió del govern d’aquell moment.





Des d’aquell moment, la Cup, malgrat no entorpir el procediment del recurs per part de l’ajuntament sí que va criticar i va constatar la poca valentia i determinació del govern en haver anunciat, ja fa temps, la determinació de no continuar pagant la quota a l’AMI fins haver obtingut una sentència ferma sobre la relació entre ambdós organismes.