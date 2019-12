25-N

L'STEi expressa el seu suport a l'IES de Porrera

L’STEI Intersindical ha manifestat públicament el seu suport al claustre de l’IES de Porreres, que ha estat denunciat fa pocs dies pel partit d’extrema dreta VOX per adoctrinament de l’alumnat, per haver distribuït una samarreta i per la lectura d’un manifest el temps del pati amb motiu del 25 de Novembre.

Des del sindicat s’expressa la total solidaritat amb el centre docent i la seva comunitat educativa en totes aquelles accions que tenguin com a objectiu la lluita contra qualsevol tipus de discriminació, la resolució pacífica dels conflictes, l’educació integral, la defensa dels drets humans i l’asoliment de la igualtat plena entre dones i homes.

La Intersindical expressa el seu estupor i màxima indignació perquè sigui precisament VOX qui es presenti, des de fa un temps, com a defensor de la dignitat de la dona; un partit que qüestiona la Llei de protecció contra la violència de gènere i que no s’ha volgut sumar a cap acte en contra de la violència de gènere, fins i tot amb el menyspreu i la indiferència total envers alguna de les seves víctimes.

L’STEI Intersindical posa els seus serveis jurídics a l’abast del professorat de l’IES Porreres i reitera, una vegada més, la seva voluntat ferma i incansable de defensar el pensament crític, la llibertat d’expressió i de càtedra i la tasca digna i compromesa dels docents de les Illes Balears en contra de totes les desigualtats.