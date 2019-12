Desallotjament

L'assemblea de Can Sanpere exigeix l'aturada del desallotjament de la fàbrica de Premià de Mar

Dos anys després del primer desallotjament de Can Sanpere, el col·lectiu que okupa l'espai contra l'especulació urbanística a Premià de Mar, torna a veure's davant una data de desnonament. L'assemblea denuncia la inoperativitat de l’Ajuntament per fer efectiu el mandat popular emanat de la consulta que aquest consistori va fer el 2014. En la consulta, una majoria absoluta de vots va optar per l'expropiació de la fàbrica, que el Ple va aprovar dins del Pla Urbanístic l’any passat. Fa tot just 5 anys de la consulta i la fàbrica continua a mans de Núñez i Navarro.

L'assemblea de Can Sanpere, que es reuneix setmanalment per la gestió de l'espai i actualment per traçar l'estratègia en la defensa, ha convocat una concentració el proper dia 19 de desembre a les 8h del matí, dia en que es preveu l'execució del desallotjament. A més, el dia 18 al vespre, s'ha convocat també una acampada per resistir dins la fàbrica.

La Fàbrica de Can Sanpere, okupada des de 2013 amb una aturada l'any 2017 arran del primer desallotjament, és una antica fàbrica tèxtil protegida per un Bé Cultural d'Interès Local que impedeix enderrocar-ne una gran part. A més, allotja en l'actualitat un seguit de col·lectius imprescindibles per la lluita pels drets socials al poble, com per exemple la Xarxa d'Habitatge.

Enguany, l'assemblea es presenta amb una campanya alegre per engrescar els veïns i veïnes en la defensa d'un espai tan important a Premià de Mar. Així ho ha deixat veure amb el vídeo Can Sanpere feat. Rosalía i el nou tema Fucking Núñez, man!