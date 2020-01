És possible una inhabilitació exprés de Torra?

Encara que era un secret de domini públic el que s'estava intentant des de la dreta espanyola, no ha agafat carta de naturalesa fins que el diari Abc ha disparat el primer tret: la Junta Electoral Central podria inhabilitar el president Quim Torra en els primers dies de gener. El conducte fet servir seria una resposta favorable de la JEC a la reclamació del Partit Popular que fa uns dies va ser desestimada per la Junta Provincial de Barcelona, i que el partit de Pablo Casado li ha elevat com a òrgan administratiu superior i que veurà el 3 de gener. En condicions normals caldria descartar que tot plegat pogués arribar a passar, perquè entre el TSJC que el va condemnar a una pena d'inhabilitació d'un any i mig el passat dia 19 i el Tribunal Suprem que haurà de resoldre quan li arribi tot l'expedient, no hi ha cap instància judicial. Però aquesta és la lletra i com ja hem vist últimament en massa ocasions les dreceres estan a l'ordre del dia encara que no n'hi hagi cap precedent.

La fatxeria madrilenya, regirada com està des de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la immunitat dels europarlamentaris Puigdemont, Junqueras i Comín, especula que amb una decisió així de la JEC aconseguiria dues coses: restablir el seu orgull ferit amb la rebolcada del Tribunal de Luxemburg i dinamitar, o almenys intentar-ho, la investidura de Pedro Sánchez. Una inhabilitació del president Torra per la porta del darrere seria un abús fins i tot superior al que van patir les institucions catalanes amb l'aplicació sui generis del 155 de la Constitució, perquè no està contemplat com a causa de cessament en l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Els cuiners d'aquest invent compten que una resolució d'un òrgan administratiu com la JEC inhabilitant immediatament el president podria tenir l'efecte col·lateral d'immobilitzar Esquerra Republicana, impedir que els seus diputats acabin votant Pedro Sánchez i obrir altres opcions d'investidura o fins i tot unes noves eleccions.

El més curiós de tot aquest puzle polític és que la investidura de Sánchez encara està tècnicament a l'aire, perquè, entre altres coses, l'Advocacia de l'Estat encara no s'ha pronunciat sobre la immunitat d'Oriol Junqueras fallada pel TJUE i la seva posada en llibertat. Pel que s'ha filtrat, la tensió és alta a l'Advocacia i es van passant l'informe de l'un a l'altre. I, quan es tracta de Pedro Sánchez, l'experiència demostra que val més tenir-ho tot per escrit, perquè els seus compromisos se'ls emporta el vent. L'últim exemple n'és l'incompliment, anunciat durant la campanya electoral, amb les pensions, que ha decidit congelar fins a la formació d'un nou govern, igual que el Salari Mínim Interprofessional (SMI). Una excusa pobra la que ha ofert de no haver estat encara investit, perquè, en idèntiques circumstàncies, Mariano Rajoy va apujar les pensions així com l'SMI.

Però tornem a la JEC. Una inhabilitació exprés de Torra acabaria a més al Parlament, perquè el primer pas seria deixar de ser diputat. Veurem fins on arriba la perversió del dret.