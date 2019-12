solidaritat

El carrer torna a mostrar el seu suport al president Torra i a Oriol Junqueras després de les respectives sentències

L’Assemblea, conjuntament amb altres entitats, s’ha concentrat arreu del territori per rebutjar la sentència del TSJC al president Torra i per celebrar la decisió de la justícia europea, que ha reconegut la immunitat d’Oriol Junqueras i el seu dret a ser eurodiputat.

Aquest matí, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha fet pública la condemna per inhabilitació a Quim Torra per no haver despenjat el llaç groc i les pancartes en defensa dels presos polítics del Palau de la Generalitat i d’altres edificis públics. D’altra banda, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha dictaminat que Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín tenen immunitat parlamentària i, per tant, haurien de poder ocupar els seus seients al Parlament Europeu.



Davant d’aquests dos fets, l’Assemblea i Òmnium s’han concentrat a diversos punts del territori per mostrar el rebuig a la sentència del TSJC i per celebrar la decisió de la justícia europea. El lema: justícia a Europa, injustícia a l’Estat espanyol. A Barcelona, la concentració ha tingut lloc davant la seu de la Comissió Europea.



“Aquesta causa s’acabarà guanyant a fora”

La presidenta de l’Assemblea, Elisenda Paluzie, ha reconegut que la decisió de la judicatura europea d’avui és un revés considerable a la justícia espanyola, i evidencia que Oriol Junqueras és eurodiputat i gaudeix d’immunitat des que va ser elegit. Per tant, ha demanat que s’anul·li “immediatament” aquest judici, i se’l posi en llibertat.



D’altra banda, Paluzie ha destacat el fet que el TSJC hagi fet pública avui la sentència d’inhabilitació del president Torra. Aquesta sentència evidencia una vulneració “flagrant” de drets polítics, ja que el president va protegir un dret fonamental, com és el de la llibertat d’expressió. En conseqüència, queda clar que aquesta causa torna a ser una causa contra els drets fonamentals, una “guerra judicial” en la qual s’aplica la llei de manera “esbiaixada” amb una finalitat: acabar amb la representació popular, amb el moviment independentista i els seus lideratges. Tot i això, ha advertit que aquesta causa del president Torra “s’acabarà guanyant a fora”.



L'estat espanyol nega drets

A través d’una lectura de text per part de Carles Boix, Tània Verge, Sílvia Soler, Marcel Mauri i Elisenda Paluzie, s’ha afirmat que la decisió del TSJC suposa un nou exemple de la utilització que fa l’Estat espanyol de la via judicial per reprimir políticament les institucions catalanes, i constata la contradicció: si l’Estat espanyol nega drets, Europa els garanteix.



El text reitera que la legitimitat democràtica la representen la ciutadania quan exerceix el seu dret a vot, i no pas un jutge, i que l’Estat espanyol vol guanyar a través de la justícia allò que no han pogut guanyar mai amb els vots. Així mateix, es pregunta fins quan l'Estat pensa fer cas omís a totes aquestes advertències que arriben des de la comunitat internacional i la judicatura europea.



Finalment, s’ha evidenciat que el president de la Generalitat ha complert el seu deure de protegir els drets fonamentals i de denunciar-ne la seva vulneració. En el fons, el que pretén l’Estat és perpetrar la repressió fins que s’abandoni la causa política, perquè l’Estat espanyol no dialoga, sinó que sentencia.