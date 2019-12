Res a celebrar

Càrrecs electes es manifestaran a Barcelona per l'alliberaments dels presos polítics i con la Consttitució esoanyola

La convocatòria serà aquest dijous a les 10h del matí a Plaça Sant Jaume, i es desplaçarà la manifestació per Via Laietana per arribar a la Delegació de Govern espanyol on es lliurarà el manifest aprovat a l’ACEC a la delegada del govern espanyol, Teresa Cunillera.

El passat 26 d’octubre una quarantena d’alcaldes i alcaldesses de diferents formacions polítiques es van reunir per reaccionar davant l’actual situació de repressió i el rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, proposant un seguit de propostes d’acció, interpel·lant a l’AMI i l’ACM perquè aquestes propostes es duguessin al món local dins el marc dels acords presos a l'Assemblea de Càrrecs Electes de Catalunya (ACEC).

Ambdues associacions, AMI i ACM, s’han desvinculat de les propostes; així com tampoc s’hi ha adherit l’ACEC, tenint present que aquesta última està en període de constitució i per tant, no hi ha òrgans on es puguin prendre les decisions polítiques actualment més enllà de les accions acordades en el marc Spain sit & talk.

Tanmateix, des de la CUP-AMUNT, consideren la importància de la mobilització continuada i animem a tots els nostres càrrecs electes i a la militància a participar-hi.

