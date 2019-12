Campanya de micromecenatge per finançar un taller d'iniciació al Krav Maga

La pàgina web de micromecenatge Tot Suma vol ajudar a finaçar un taller de Krav Maga que s'ha de realitzar el dissabte 18 de gener al barri de Gràcia de Barcelona. Segons el text publicat al projecte de micromecentatge, el Krav Magà o kravmagà (en hebreu: קרב מגע) (en català: Combat de contacte) és una art marcial desenvolupada originalment a Txecoslovàquia en els anys 30 del segle XX. El desenvolupador va ser Imi Lichtenfeld per defensar-se dels atacs creixents de la veïna Alemanya, i per dotar als pagesos, artesans, comerciants i altra gent humil d'un mètode de defensa personal ràpid d'aprendre, per defensar-se dels atacs feixistes dels anys 30.

El programa:

Es comptarà amb la presència de diferents experts europeus, tots ells amb cinturó negre i qualificats, per fer una masterclass de 3h, que serà degudament traduïda al català.

La classe és totalment pràctica, i per tant, cal venir amb roba còmoda d'esport per treballar tots els casos que es proposaran. La sessió serà esportiva i atlètica.

Es composarà en diferents blocs, per dotar l'assistent a una visió transversal de defensa personal, des del dret fins a l'assistència a tercers. Passant pels 3 blocs principals : krav maga clàssic, krav combat i brega de carrer.

Es faran nivells físics per a que tothom pugui treballar en l'intensitat on es trobi més còmode.

Durant el taller, es farà un grup de treball específic per defensa femenina, on es treballaran a més a més, casuïstiques que les dones es poden trobar en el seu dia a dia, per dotar-les de les eines necessaries de defensa personal. Grup no mixte.