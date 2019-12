Barcelona i València acolliran dos concerts en homenatge a Guillem Agulló

Campanya ‘La Lluita Continua’



Els dos concerts formen part de la campanya ‘La lluita continua’, una iniciativa de mobilització social, política i de recuperació de la memòria democràtica que pren com a punt de partida la figura del jove antifeixista i independentista Guillem Agulló. Al concert s'hi sumen quatre accions més de la campanya. La pel·lícula de ficció La mort de Guillem, una producció en ple rodatge de Lastor Media, SUICAFilms i Som*Batabat Produccions, amb la col·laboració d’À Punt i TV3 i dirigida per Carlos Marques-Marcet, guanyador d'un Goya i tres premis Gaudí, entre d'altres, i director de 10.000KM, Tierra Firme, 13 dies d'octubre, Els dies que vindran o En el corredor de la muerte; l'impuls del Manifest per la vida, que ja compta amb més d'un miler d'adhesions; l'actualització del portal web “Crims d'odi”; un cicle de debats i conferències a les dues ciutats, amb els títols Guillem, 100 mesures per acabar fàcilment amb el feixisme, El feminisme mata feixistes, El periodisme, o és antifeixista o no és periodisme a les dues ciutats; i un llibre de Núria Cadenes, autora de Cartes de la presó, L’Ovidi o Tota la veritat, en el qual s’apropa al cas per retratar l’assetjament a la família de Guillem.



Un símbol de la lluita antifeixista



Guillem Agulló Salvador (Burjassot, València, 1974 - Montanejos, Castelló, 1993) només tenia 18 anys quan una ganivetada al cor va acabar amb la seva vida. Havia estat preseleccionat com a nedador per als Jocs Olímpics de Barcelona i militava en moviments d'esquerres, com Maulets i SHARP. La matinada de l'11 d'abril de 1993 va ser assassinat a mans d'un grup d'extrema dreta que se n'anaren del lloc dels fets cantant el Cara al Sol. Tant la seva família com nombroses organitzacions polítiques, culturals i socials van denunciar reiteradament que era un crim d’odi. El judici va acabar amb l'absolució de tots els acusats menys l'autor material dels fets, Pedro Cuevas, que va passar només quatre anys a la presó.