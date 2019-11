STOP Espoli

Salvem lo Montsià i Graëllsia difonen a les escoles de les Terres de l'Ebre el valor històric i social de les oliveres monumentals

Aquest cap de setmana s'ha fet un nou pas en el projecte Arbres en Peu de Vida amb el qual es vol fer difusió de la problemàtica de l'espoli d'oliveres monumentals, tot mostrant al públic infantil el valor històric i social d'este patrimoni natural tan important. Salvem lo Montsià i Graëllsia han enviat un exemplar del conte Arraïlades acompanyat d'una guia didàctica a totes les escoles i instituts de les Terres de l'Ebre, i en format digital a la resta de centres de Catalunya. Però no només això, Arraïlades i la guia didàctica també s'han fet arribar en format físic als més de 80 Centres de Recursos Pedagògics (CRP), des d'on estaran disponibles per a tots els centres educatius de Catalunya.

Això ha estat possible gràcies a totes les persones que van col·laborar en la campanya de Verkami que es va realitzar a principis d'any. Per altra banda, Arraïlades ha arribat també a moltes biblioteques del nostre territori i d'arreu del Principat, així com a d'altres escoles de Catalunya. A més a més, properament s'enviaran més exemplars a les biblioteques del territori que no tinguen encara el conte i també als centres educatius del Maestrat.

Salvem lo Montsià i Graëllsia realitzen aquesta acció just la setmana en la qual el Parlament continua els seus treballs per articular una llei de protecció per a les oliveres monumentals. Des d'aquestes associacions reclamen que es tinguen en compte les esmenes que van presentar a la proposició de llei per tal que aquesta comporte una protecció efectiva al cultiu i al paisatge de l'oliverar monumental, les més destacades de les quals van ser ampliar la protecció als arbres de més de 2 metres de perímetre de tronc a 1,3 metres d'alçada, ajudes i suport a tota la pagesia que en té cura i una moratòria que ature l'espoli mentres es tramita la llei.