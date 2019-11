Simbologia franquista

Presenten la moció per demanar la descatalogació de monument franquista de Tortosa

Tal i com ja us va anunciar, la Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa ha registrat una moció a l’Ajuntament de Tortosa, en què es demana de nou la descatalogació del monument franquista ubicat al mig del riu Ebre, i inaugurat pel mateix general Franco el juny del 1966.

Hi ha fet donat que arran de la pregunta que vam fer la Comissió per la retirada de símbols franquistes de Tortosa al Ple del mes de novembre, la majoria de grups municipals es va manifestar a favor de facilitar els tràmits necessaris per tal que la retirada del monument franquista siga efectiva el més aviat possible, i amb la intenció d’agilitzar els possibles tràmits requerits, hem considerat oportú presentar de nou una moció per la descatalogació del Monument batalla de l’Ebre del Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007.

Text de la moció:

MOCIÓ PER LA DESCATALOGACIÓ DEL MONUMENT BATALLA DE L’EBRE DEL CATÀLEG D’EDIFICIS I CONJUNTS URBANS I RURALS DE CARÀCTER HISTÒRIC, ARTÍSTIC I AMBIENTAL DE LA CIUTAT I EL MUNICIPI DE TORTOSA 2007, A PROPOSTA DE LA COMISSIÓ PER LA RETIRADA DELS SÍMBOLS FRANQUISTES DE TORTOSA

Donat que al darrer Ple municipal de Tortosa celebrat el dia 4 de novembre des de la Comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa vam realitzar estes preguntes al Ple:

L’Ajuntament de Tortosa, per dignitat democràtica i per voluntat pròpia i política, pensa facilitar els tràmits perquè la retirada del monument siga el més aviat possible factible i efectiva?

- Farà les actuacions necessàries per descatalogar-lo del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007 per tal que no hi conste?

- Farà les modificacions oportunes tant al POUM, al Catàleg, a la Memòria del Catàleg i a la Normativa del Catàleg per tal que la descatalogació del monument es faça efectiva?

- Esbrinarà l’Ajuntament de Tortosa a qui correspon la titularitat del monument, i emplaçarà l’organisme que corresponga a iniciar els tràmits necessaris per procedir-ne la retirada?

Donat que tots els grups municipals excepte Ciutadans es van manifestar a favor de facilitar els tràmits necessaris per tal que la retirada del monument franquista siga efectiva el més aviat possible,i amb la intenció d’agilitzar els possibles tràmits requerits, presentem esta moció per la descatalogació del Monument batalla de l’Ebre del catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007,

El monument forma part del recent Catàleg de vestigis relatius a la Guerra Civil i la Dictadura que tenim encara a la ciutat de Tortosa realitzat per l’Ajuntament a instàncies del Jutjat número 2 de Tarragona.

L'anomenat Monument Batalla de l'Ebre de Tortosa no consta a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya, que forma part de l'Inventari del Patrimoni Cultural Català definit a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural catalài que, per tant, no gaudeix de cap de les tres categories de protecció que estableix l'esmentada llei: els béns culturals d'interès nacional (BCIN), els béns catalogats o els béns culturals d'interès local (BCIL) i la resta de béns integrants de l'ampli concepte de patrimoni cultural que defineix la llei.

En canvi, però, el POUM de Tortosa (text refós 2007) inclou el Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2003 i, en este catàleg, s'incorpora el Monument Batalla de l'Ebre (referència 0154), segons denominació actual, amb la protecció específica de Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català (BIPCC).

Segons diu la normativa del propi catàleg en el seu l'article 2, el seu objecte és “protegir els edificis, conjunts i ambients, elements arquitectònics i espais urbans que siguin mereixedors d'aquesta protecció, per les seves característiques arquitectòniques, històriques, ambientals, típiques o tradicionals i que té la voluntat d'ordenar, mantenir i recuperar en el possible la qualitat del paisatge urbà”.

Ara bé, el monument que ens ocupa és evident, i està admès per la majoria dels grups municipals d’este Ple, té una significació política d’homenatge al dictador Francisco Franco.

Donat que la futura Llei Catalana de Memòria Democràtica de la Generalitat de Catalunya, de la qual esperem que garantisca, amb dotació econòmica inclosa, la retirada del monument franquista de l’espai públic, encara està en procés d’elaboració,

Donat, també, que tenim vigent la llei de memòria històrica de l’estat espanyol, i per tal que la catalogació del monument no puga representar en cap cas un impediment per a la seua retirada,

Per tot plegat, el Ple de l'Ajuntament de Tortosa considera que el Monument Batalla de l'Ebre no és mereixedor de la protecció que atorga el catàleg als seus elements inventariats i en conseqüència ACORDA:

1. Que la Comissió Municipal de Patrimoni i Cultura de l'Ajuntament de Tortosa faça les actuacions necessàries per tal d'iniciar el procés de descatalogació del monument del riu del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007 per tal que no hi conste.

2. Que es facen les modificacions oportunes, tant al POUM, al Catàleg, a la Memòria del Catàleg i a la Normativa del Catàleg per tal que la descatalogació del monument es faça efectiva.

3. Comunicar al Memorial Democràtic la descatalogació del Monument Batalla de l’Ebre del Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007.

4. Comunicar als organismes pertinents de l'Estat que l’anomenat Monument Batalla de l’Ebre no està protegit per cap llei ni normativa.