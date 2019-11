10-N

Olvan acull l'acte central de campanya de la CUP al Berguedà

La CUP del Berguedà realitzarà un únic acte de campanya, demà dissabte 2 de novembre a les 17.30h a l’Ateneu d’Olvan. L’acte s’ha previst en format d’assemblea participativa i comptarà amb la participació de Silvia Barragan membre del Secretariat Nacional de la CUP.

Igualment hi haurà presència de membres de les diferents assemblees locals de la comarca que hi participaran a títol individual. L’acte per tant no s’ha pensat en un format de míting clàssic si no més aviat com una xerrada participativa en la qual tothom podrà donar la seva opinió i, molt especialment, la formació rupturista podrà aportar explicacions sobre quina és l’anàlisi que es fa de l’actual moment polític i quines són les accions que cal seguir portant a terme, des de les institucions però també des del carrer. En aquest sentit, s’explicaran els posicionaments concrets que s’adopten respecte a iniciatives que han sorgit com l’Assemblea de Càrrecs Electes, però també el suport al jovent que aquests dies ha sortit al carrer, la desobediència institucional conjunta i estratègica i la crítica a la repressió policial i a la direcció dels Mossos d’Esquadra encapçalada pel Conseller Buch, del qual es segueix demanant la seva dimissió.

La CUP per tant vol portar un missatge al Congrés clarament rupturista i el més incòmode possible per a tot el sistema polític espanyol. Tots aquests aspectes i molt més es posaran a debat demà dissabte a l’Ateneu d’Olvan. L’acte és totalment obert a tota la població.