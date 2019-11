En defensa del territori

Més de 600 persones participen en la Gran Bellotada en defensa de Les Moles de Paterna

Demanen protegir aquest espai natural i recórrer la sentència del TSJCV. També impulsen un micromecenatge a través de la plataforma Verkami per iniciar una campanya de sensibilització i pressió per a aconseguir protegir l'últim pulmó verd de la comarca de l'Horta

Centenars de persones van participar aquest dissabte en la Gran Bellotada en defensa de Les Moles de Paterna que havia convocat la Coordinadora per la Protecció de les Moles. La Mola Nostra. La marxa va comptar amb el suport de diverses entitats, entre elles la Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià

En aquests moments, la principal amenaça per al paratge és un macrocentre comercial de més d'un milió i mig de metres quadrats (com 170 camps de futbol), que destruiria Els Moles i també el teixit comercial de la comarca, provocaria atur, inestabilitat econòmica, saturaria la CV 35 i altres vies d'accés, i augmentaria la contaminació atmosfèrica en 30.000 tones de CO2 a l'any per les visites amb cotxe.

Les Moles es troben en un procés administratiu per a ser incloses dins del PORN del Parc Natural del Túria, però una sentència recent del TSJCV ha donat parcialment la raó a la promotora del macrocentro, la multinacional britànica Intu, i Les Moles tornen a estar amenaçades.

A més, la multinacional ha demanat una indemnització de 150 milions d'euros per lucre cessant, per un projecte que mai va ser aprovat. Si el Consell no interposa un recurs, ens trobarem amb la paradoxa que, a més de perdre el paratge natural de Les Moles devastat pel centre comercial, estarem pagant amb els nostres impostos la seua construcció.

