Marxa de Torxes de l'organització antirepressiva Rescat

Un any més, pels volts de Nadal, Rescat convoca les marxes de torxes, i un cop més l'organització demana la col.laboració i participació de tots i totes, ja sigui organitzant o assistint a la convocatòria més propera.Des l'organització antirepressiva s'anima, per tant, a tot arreu on ja s’ha fet altres vegades, que s’organitzi una convocatòria de marxa de torxes, però sobretot s'anima a la gent de les comarques on mai se n’ha realitzat cap perquè ho facin.

Aquest any, les dates de les convocatòries seran el 20 i 21 de desembre.

De moment hi ha dos dies amb convocatòries:

Comarques- Dia 20

Barcelona— Dia 21