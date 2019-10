Municipalització de serveis

La CUP Molins de Rei reclama la municipalització del servei de Jardineria

Amb la ferma voluntat de municipalitzar els serveis públics, des de la CUP continua alertant de la importància que l’Ajuntament de Molins de Rei no torni a caure en el parany de licitar el servei de jardineria. Allò que va començar el 1987 com la gran contractació, ha acabat esdevenint un servei a mans d’una empresa amb greus dificultats per realitzar-lo. Ens trobem en el punt de tornar a la situació d’un any enrere quan vam estar molt a prop de rescindir el contracte amb l’empresa que actualment té adjudicat la prestació d’aquest servei. En aquell moment l’empresa ja es trobava en situació de concurs de creditors de manera que la negociació va passar en mans d’un jutge, just en el moment que van haver-hi eleccions i la CUP Molins de Rei vam sortir del govern municipal, raó per la qual no es va ser a temps de finalitzar el procés. Ara, Molins de Rei té l’oportunitat de desfer aquesta privatització i és d’interès de tothom no perdre aquesta oportunitat.

Com han explicat en vàries ocasions, les conseqüències de les privatitzacions a llarg termini són nefastes: pitjors sous i condicions laborals, manca de control i supervisió directa, i un traspàs significatiu de diners públics als beneficis empresarials i a l’estat espanyol a través de tributs com l’IVA, que amb la gestió pública directa no es pagarien. A més, no hem d’oblidar que les privatitzacions generen uns guanys per a les empreses valorats en un 6% de benefici industrial i un 12 % per a despeses generals, amb el que s’acaba gravant en un 18% el servei.

A més de la privatització del servei de jardineria, en els darrers anys l’Ajuntament ha marcat uns preus de sortida més baixos que en anteriors licitacions, i això ha generat que es presentin poques empreses. En abaixar els preus, les empreses deixen de prestar alguns dels serveis inclosos als plecs de condicions, per poder aconseguir un major benefici. Tot plegat, s’ha agreujat amb les polítiques d’aprimament del personal tècnic de l’Ajuntament que fiscalitza a les empreses adjudicatàries, al no poder fer un seguiment acurat del servei ofert.

D’altra banda, tot i que en els plecs de condicions s’obliga a subrogar a tota la plantilla anterior, no hi ha mecanismes totalment efectius per controlar que es cobreixen les baixes i les suplències o per garantir que tots els treballadors/es realitzen les tasques a Molins. Això ha provocat que en alguns moments faltés per cobrir el 30% de la plantilla.

Consegüentment, considera que cal fer tot allò que estigui en les seves mans per tornar a gestionar el servei de jardinera directament des de l’Ajuntament per millorar-ne la qualitat, protegir els drets dels treballadors/es, i invertir els diners públics amb el màxim de transparència i efectivitat. Considerem clau aquesta municipalització per dotar de múscul l’empresa municipal que ha de gestionar els serveis que els governs consideri, amb la vista posada a la municipalització del servei municipal d’aigua el 2023 i si és certa la voluntat expressada pel nou govern municipal de desenvolupar polítiques d’habitatge. Exigeixen a l’alcalde Xavi Paz no repetir la privatització d’aquest servei públic.