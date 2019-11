Simbologia

La comissió per la retirada dels símbols franquistes de Tortosa demana de nou la descatalogació del monument franquista dle mig del riu

Aquest divendres ha registrat una moció a l'Ajuntament de Tortosa amb l'esperança que siga debatuda i aprovada en el ple municipal del mes de desembre.

La Comissió per la Retirada dels Símbols Franquistes de Tortosa ha registrat aquest divendres 22 de novembre a l'Ajuntament de Tortosa una moció en què es demana la descatalogació del monument franquista ubicat al mig del riu Ebre al seu pas per la ciutat.

El monument no consta a l'inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya i, per tant, no gaudeix de cap de les tres categories de protecció establertes a la Llei 9/1993 de 30 de setembre, del patrimoni cultural català. En canvi, però, el POUM de Tortosa (text refós 2007) inclou el Catàleg d'edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2003 i aquest, al seu torn, incorpora l'anomenat Monument Batalla de l'Ebre (referència 0154), amb la protecció específica de Bé Integrant del Patrimoni Cultural Català (BIPCC).

Donat que arran de la pregunta que va fer la Comissió per la retirada de símbols franquistes de Tortosa al Ple del mes de novembre, la majoria de grups municipals es va manifestar a favor de facilitar els tràmits necessaris per tal que la retirada del monument franquista siga efectiva el més aviat possible, i amb la intenció d’agilitzar els possibles tràmits requerits, la Comissió ha considerat oportú presentar de nou una moció per la descatalogació del Monument batalla de l’Ebre del Catàleg d’edificis i conjunts urbans i rurals de caràcter històric, artístic i ambiental de la ciutat i el municipi de Tortosa 2007.