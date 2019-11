Ja hi eren

Encara n’hi ha que, a hores d’ara, mostren la seva sorpresa pel meteòric ascens de la ultradreta de Vox en les eleccions de diumenge. Cert, han doblat el nombre de diputats i han obtingut un milió més de vots. Un total de 3.640.063 ciutadans van votar-los. Més de tres milions i mig d’espanyols sense cap escrúpol a l’hora de donar suport a un partit feixista, xenòfob, racista, masclista i anticatalà. Tot allò i més que representava el franquisme que tanta gent va combatre i que tant ens vam alegrar de deixar enrere el 1978, o així ens va semblar a molts.

La crua realitat és que tots aquests votants de Vox i, per extensió, ells mateixos feixistes, racistes, xenòfobs, masclistes i anticatalans, ja hi eren. Hi han estat sempre, i votaven. El que passa és que no votaven un partit pròpiament feixista com han fet ara, sinó que donaven suport al Partit Popular, que es presentava davant els electors com de dreta moderada. Un partit nascut justament de les entranyes del règim anterior amb el fundador Manuel Fraga Iribarne al capdavant, sí, aquell de “La calle es mía” pronunciada arran d’uns disturbis en què la Policía Nacional havia repartit de valent, que difícilment podria renegar del franquisme que l’havia apadrinat i covat. Un PP que va combregar també amb molts dels postulats que propugna ara Vox. De fet, Santiago Abascal havia tingut càrrecs al PP i va rebre tot el suport d’un altre feixista com José María Aznar a l’hora de crear Vox. Aznar volia desgastar Mariano Rajoy i així els ha sortit la jugada. Vox, primera força a llocs com Múrcia, i alguns indrets d’Andalusia.

El feixisme campant al seu aire arreu, després que hagi estat blanquejat pel mateix PP i per Cs en ser admès com a soci de govern a Andalusia i a Madrid, amb l’ajut inestimable dels mitjans de comunicació i de programes de gran èxit com El hormiguero. Quin fàstic tot plegat.

Alguns s’excusen dient que ha estat l’independentisme que ha fet rebrotar el feixisme. S’obliden que l’ou de la serp feia temps que s’incubava entre amics, saludats i coneguts.