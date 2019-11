Música Balear

Els grups Anegats, Cabot i OR han estat els triomfadors de la segona edició dels Premis Enderrock de la Música Balear

Els grups Anegats, Cabot i OR (O Erra) han estat els grans vencedors de la segona edició de la gala dels Premis de la Música Balear – Premis Enderrock 2019 s'ha celebrat aquest dijous 28 de novembre al Teatre Xesc Forteza de Palma. El grup de Son Cervera Anegats, amb dos guardons -millor disc de pop-rock per Ànima niu (Blau, 2018) i millor directe per votació popular-, i la formació de Marratxí Cabot, també amb dos premis -millor cançó per “Llengües” i millor artista revelació per votació popular- han estat els dos artistes més destacats del palmarès de la festa de la música balear, juntament amb la banda de sa Pobla OR, que ha rebut el premi de millor artista de l'any, segons la votació popular.

La resta dels premis per votació popular -recollits a partir de 9.836 vots nominals a través d'internet (un 68% més que l'edició passada)- han estat per Marga Rotger -millor disc de cançó per Infinit emocionari (Runaway, 2019)- Black Cats -millor disc en llengua no catalana per Lost Boys (Runaway, 2018)-, Valtonyc -millor disc de músiques urbanes per Poemes per no tornar (autoeditat, 2018)-, Posidònia -millor disc de folk per Sonen les campanes! (Blau, 2018)-, Pere Bujosa Trio -millor disc de jazz per Wabi-Sabi (Fresh Sound New Talent, 2019)-, i Andreu Riera -millor disc de clàssica per Ficció: Josep Prohens (Casmusic, 2019).

Per la seva banda, el compositor, pianista i cantant manacorí, Antoni Parera Fons, ha estat mereixedor del Premi a la Trajectòria per més de mig segle de música que va iniciar a mitjan dècada dels seixanta amb una de les seves interpretacions més populars, “T'estim i t'estimaré”, amb lletra d'Antoni Mus. Una peça que va cantar per primer cop Betina al Festival de la Cançó Mediterrània de 1967 i que també ha gravat Joan Manuel Serrat o Josep Carreras. Al marge de la discografia pròpia, Parera Fons ha treballat amb multitud d'artistes d'arreu dels Països Catalans, des de Joan Bibiloni o Uc, fins a Serrat, Carreras, Jaume Aragall, Manel Camp o Núria Feliu, i va ser l'impulsor del mític segell de música en català Pu-put!, de la companyia Zafiro. Els darrers anys, ha decantat la seva carrera cap a la clàssica, i actualment acompanya la mezzo Cecilia Bartoli.

Pel que als Premis Enderrock de la Música Balear de la crítica, el músic Joan Miquel Oliver ha estat guardonat amb el premi a millor disc de l'any per Elektra (DiscMedi, 2018), el duet d'electrònica poètica Jansky ha recollit el premi especial del jurat per This Is Electroverse (Hidden Track, 2018), i la formació de Jorra i Gomorra ha rebut el premi a millor disc revelació per A Manacor (Bubota, 2018).



La gala de la música balear



En total s'han lliurat setze guardons en els àmbits del pop-rock, cançó d'autor, folk, jazz, músiques urbanes i clàssica. L'acte ha estat conduït pel músic Pep Suasi i la periodista i cantant Victòria Maldi, que han donat pas a l'entrega dels diferents guardons a càrrec de Joan Bibilioni i Gabriel Janer Manila, Maria Jaume Martorell i Llorenç Romera i Cristina Bugallo i Joan Trias. IB3 Ràdio ha retransmès la gala en directe a través del nou canal digital, IB3 TV, TV3, Catalunya Ràdio i Ona Mediterrània han fet connexions durant tota la nit. En total han cobert l'acte més d'una quinzena de mitjans.

Ha obert la gala el trio Marala, integrat per la balear Clara Fiol, la valenciana Sandra Monfort i la catalana Selma Bruna, amb “A trenc d’alba”. El director editorial del Grup Enderrock, Lluís Gendrau, i el president de l'Obra Cultural Balear –Josep de Luis– han fet els seus discursos de benvinguda. Gendrau ha parlat “d'un sol país, una llengua comuna i una cultura i música compartides”, i ha demanat als assistents que imaginessin un país real on la música sigui un eix d'identitat i transformació. Uc han interpretat “En aquesta illa tan pobra” amb espasí, castanyoles, tambor i flauta. Marta Elka i Toni Pastor han tocat en format trio amb el contrabaixista Pep Noguera la musicació de “Rellotge” de la poetessa Carme Riera. Posteriorment, el quartet Jorra i Gomorra ha estrenat el tema “Brilles” del seu pròxim disc, Vellut i purpurina (Bubota, 2020), i el grup pop Formentera Badminton Fan Club ha presentat per primer cop en directe la cançó “Astre i jo” de l'àlbum Imantisme (RHRN, 2019). La gala ha finalitzat amb la posada en escena de la versió col·lectiva de “Llengües” de Cabot, amb la participació de l’escriptor Gabriel Janer Manila i dels músics Marta Elka, Pau Franch (OR) i Biel Abrines i Llorenç Romera de Salvatge Cor.

l vídeo-obituari ha servit d'homenatge al músic i flautista Tomeu Estaràs (1940-2019), cofundador del grup Els Valldemossa. També s'han recordat els discos i cançons balears que celebraven 10, 25 i 50 anys.



Palmarès dels Premis de la Música Balear 2019 - Premis Enderrock



Premis Enderrock 2019 de la Música Balear per votació popular:

Millor artista: OR

Millor artista revelació: Cabot

Millor directe: Anegats

Millor cançó: "Llengües", de Cabot

Millor disc de pop-rock: Ànima niu, d'Anegats

Millor disc de músiques urbanes / hip-hop: Poemes per no tornar, de Valtonyc

Millor disc de cançó d'autor: Infinit emocionari, de Marga Rotger

Millor disc de folk: Sonen les campanes!, de Posidònia

Millor disc de jazz: Wabi-Sabi, de Pere Bujosa Trio

Millor disc de clàssica: Ficció: Josep Prohens, d'Andreu Riera

Millor disc en llengua no catalana: Lost Boys, de The Black Cats

Premis Enderrock 2019 de la Música Balear per la crítica:

Premi Enderrock d'Honor: Uc

Premi a la Trajectòria: Antoni Parera Fons

Premi Especial del Jurat: Jansky

Millor disc de l'any: Elektra, de Joan Miquel Oliver

Millor disc revelació: A Manacor, de Jorra i Gomorra