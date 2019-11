Violència masclista

EL SEPC denuncia agressions masclistes a 5 universitats públiques de la nació

El passat 25 de novembre, dia internacional contra la violència masclista, el SEPC va fer públic un mapa amb les universitats que tenen casos i prescrits de denúncies contra agressions masclistes a les universitats. Enguany, la campanya del SEPC per al 25 de novembre s’ha centrat a denunciar aquests casos i l’autodefensa feminista com a eines per fer-les front.

A la Facultat d’Economia de la Universitat de Barcelona, diuen, hi ha un catedràtic que ha sigut denunciat durant dècades per més de deu dones. A més a més, el 25 de novembre del 2018 va haver-hi també una denúncia a un professor que va despertar una “resposta contundent dels estudiants feministes”, tot i que la demanda que tenien que era la retirada del professor en qüestió de la institució no ha sigut efectiva.

I un altre cas recent és el de la Universitat de les Illes Balears (UIB) també denuncien un cas concret d’una professora de Filosofia que va denunciar per assetjament a diferents professors homes en el 2015. Després del judici, la UIB no va prendre mesures cautelars ni va obrir cap procés administratiu com a resposta a la denúncia. En aquest cas, el SEPC denuncia la “complicitat del degà i dels cap de departament”.

A part d’aquests casos, hi ha més casos d’agressions i comentaris masclistes i xenòfobs a la UB i a la UdL. El Sindicat posa en relleu que aquests són els casos visibles, però asseguren que hi ha moltes més denúncies i que les institucions actuen amb complicitat davant d’aquests casos.

El SEPC valora negativament que hi hagi aquesta passivitat enfront d’un problema que afecta totes les dones al dia a dia tant als centres educatius com en la vida quotidiana. A més a més, assenyalen els impediments de la burocràcia a l’hora de denunciar agressions masclistes i LGBTfòbiques. Front aquesta dificultat institucional que troben, des del Sindicat advoquen per l’organització de les dones front aquesta violència sota el lema “Juntes i empoderades: contra la violència masclista, autodefensa feminista!”.