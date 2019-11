Stopfeixisme

Dos militants de La Forja porten a judici 5 feixistes per amenaces

El proper dijous, tindrà lloc als jutjats d'Arenys de Mar un judici contra 5 feixistes per haver amenaçat als als militant de La Forja Biel López i Marc Jiménez per haver rebut amenaces com aquestes "Sabemos donde vives... aparecerás en una cuneta tirado y no reconocerán ni por el adn... vigila por detrás, cuando salgas por canet, te estaré esperando."

Els fets van ocórrer, el passat 21 de maig de 2018, quan un grup d’ultra dreta va agredir als membres del CDR de Canet de Mar que protestaven simbòlica i pacíficament amb creus grogues a la platja per denunciar la mort de la democràcia i la justícia a l’estat espanyol, i per demanar l’alliberament dels presos polítics i la fundació de la República Catalana.

Davant d'aquests fets, La Candidatura d’Unitat Popular (CUP) i l'organització juvenil La Forja van decidir posar en coneixement dels Mossos d’Esquadra les amenaces i van formular la denúncia, i el judici ha arribat un any i 6 mesos més tard.

En el seu moment, les dues organitzacions van manifestar, que no es tractava d'un fet aïllat, doncs eren múltiples els atacs que estaban patint al Maresme en aquells mesos: Vilassar de Mar, Mataró i Canet de Mar podrien ser-ne exemples. Ara bé, afirmaven que "mentre uns toleraven la presència de la ultra-dreta, nosaltres tenim clar que no els volem en els nostres carrers".