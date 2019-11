#Llibertatpresospolítics

Dos anys interpretant cada dia el 'Cant dels ocells' a Artés, per la llibertat

Dos anys interpretant cada dia el 'Cant dels ocells' a Artés, per la llibertat

La iniciativa de 'Músics per la Llibertat' d'Artés va fer dos anys que interpreten cada dia 'El cant dels ocells', en una acció en què reivindiquen la llibertat dels presos polítics i el lliure retorn dels exiliats independentistes.

L'intret on s'interpreta 'El cant dels ocells' a Artés és diferent cada dia per defugir la rutina i portar l'acció per tots els racons del poble.

L'abril de 2018 els presos independentistes Joaquim Forn i Jordi Cuixart van enviar una carta als veïns d'Artés per agrair la música per la llibertat que sona cada dia a la població del Bages.