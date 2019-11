Autodeterminació

Un nou col·lectiu "Octubre República" convoca mobilitzacions

"Octubre republicà" es va donar a conèixer dimecres passat a les xarxes sociales amb l'objectiu d'assolir l'Autodeterminació. Apuntava que les seves línies d'acció eren la mobilització constant i coordinada del poble de Catalunya i la mobilització política del Parlament.

Deien que treballarien "incansablement per a que ningú s'aturi. Per a que ningú esperi a el que fan els altres. Per recolçar i sumar en les accions dels altres. Per a que no s'aturi la lluita política. Treballarem fin que a l'Estat espanyol, màxim responsable de la situació de repressió i negació de drets fonamentals, no aturi la seva ofensiva i s'assegui a negociar una sortida al conflicte que viu el poble català".