Sentència

Solidaritat internacional contra la sentència-venjança del règim

La sentència-venjança contra els independentistes empresonats i encausats per l'Estat també va ser resposta a nombroses ciutats de l'Estat (Galícia, País Basc, Madrid), així com a ciutats d'arreu del món com Berlín, Londres, Riga, Buenos Aires i moltes més.

En aquest sentit, la premsa i mitjans internacionals també s'han fet ressò de les mobilitzacions d'ahir, amb el focus a l'aeroport del Part i la inevitable comparació amb Hong Kong. El diari The Guardian, tal i com ha destacat Vilaweb, qualifica les condemnes contra els dirigents independentistes de draconianes: ‘Són una vergonya per a Espanya’

Solidaritat des de la Coruña:



Solidaritat des de la Coruña: "Toda a nosa solidariedade dende A Coruña co pobo catalán!"

Concentració de solidaritat i protesta contra la sentència-venjança a Buenos Aires, davant l'ambaixada espanyola:

Concentració de protesta contra la sentència-venjança a Dublín: