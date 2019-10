sentència

Presentació de la campanya d'inculpacions

El vicepresident d’Òmnium Cultural, Marcel Mauri de los Rios, ha fet una crida a tota la ciutadania a omplir d’autoinculpacions els jutjats de les quatre capitals -Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona-, la setmana que ve. “Si a l’Estat espanyol manifestar-se i votar és un delicte, tots som còmplices i culpables d’aquest fals delicte i per això ens autoinculpem”, ha dit Mauri, i ha apel·lat a sumar-s’hi “tota aquella gent que consideri que la sentència és absolutament injusta i que vulnera els drets i les llibertats fonamentals de tothom, pensi com pensi” perquè la sentència del Suprem “és un atac contra tot l’activisme”. I és que “l’autoinculpació”, ha assegurat Marcel Mauri, “és una reafirmació perquè la sentència referma el nostre compromís amb la llibertat”. “Ni la presó ni la repressió podrà aturar les ànsies de llibertat del nostre país; ho tornarem a fer perquè, de fet, ja ho estem tornant a fer”, ha sentenciat el vicepresident d’Òmnium. Marcel Mauri de los Rios ho ha dit durant la presentació de la campanya d’autoinculpacions que Òmnium Cultural posa en marxa amb En Peu de Pau, Taca d’Oli i Silenci… rebel·leu-vos! i que ha tingut lloc aquest dijous a la presó Model de Barcelona. Mauri ha recordat que la sentència del Suprem suposa “l’atac més greu contra els drets i les llibertats en democràcia i, per tant la resposta només pot ser tornar a defensar aquests drets i llibertats”.

A la roda de premsa també ha intervingut l’activista Gabriela Serra; Pepe Beúnza, primer objector de consciència polític a l’Estat espanyol; Àngels Alasà del col·lectiu Silenci; i Rosa Maria Llort de Taca d’Oli. “És un honor presentar aquesta campanya al costat de tants companys de lluites compartides”, ha dit Mauri.

Inculpa’t! Una campanya de resposta a la sentència

La sentència emesa fa una setmana pel Tribunal Suprem contra els presos polítics suposa l’atac més gran als drets fonamentals des de la fi del franquisme. Si manifestar-se, fer ús de la llibertat d’expressió o votar és considerat un delicte per l’Estat espanyol, Òmnium i la resta d’entitats socials, pacifistes i antimilitaristes que promouen la campanya assumeixen que també són autors d’aquest fals delicte i fan una crida a omplir tots els jutjats de Catalunya d’autoinculpacions. L’objectiu de la campanya és deixar ben clar que l’exercici de drets fonamentals no hauria de ser delicte en democràcia. Tota la informació i el formulari d’inculpació es pot trobar al web hotornaremafer.cat/ autoinculpacions.