Manifest Solidaritat amb Catalunya

La Diada del 9 d'Octubre és per als valencians i valencianes la festa en què commemorem la conquista de Jaume I de la ciutat de València, capital del regne que acabaria configurant-se dins la confederació catalana-aragonesa i moment fundacional del nostre poble. És un dia de festa i celebració jovial, però també de lluita i reivindicació. Perquè si malgrat tots els entrebancs que històricament hem hagut de patir per a la nostra pervivència com a poble i per a les nostres expectatives de futur encara som ací, ho devem en bona part a la capacitat col· lectiva de resistència. Els reptes que el País Valencià té plantejats als nostres dies són grans i nombrosos. De res no servirà la gestió més o menys eficaç de les institucions autònomes si els propis recursos, a fi de comptes, són controlats per Madrid per servir els interessos del règim monàrquic. Per establir la reciprocitat de l'espai comunicatiu en la pròpia llengua o exercir en plenitud els drets lingüístics i culturals, per exemple, necessitem eixamplar els marges de la nostra llibertat, enfortir­nos com a societat civil i apoderar-nos com a poble.

Perquè avui a l'Estat espanyol les llibertats civils i polítiques són més amenaçades que mai.

Expressar-se o manifestar-se lliurement pot eixir molt car amb la Llei Mordassa. Han deixat la política en mans de jutges nomenats a dit per quotes de poder. La 'democràcia' espanyola és comparada internacionalment a la de règims com el de Turquia. El judici als presos independentistes catalans pel referèndum de l'l d'octubre ha estat ple de vulneracions del dret, una autèntica burla. LLIBERTAT!

Perquè cal ser solidàriament actius amb el poble de Catalunya i el seu dret a decidir el futur. L'única resposta a la demanda pacífica, multitudinària, cívica i sostinguda en el temps de Catalunya ha estat la repressió, la guerra bruta i la intoxicació mediàtica. Es criminalitza tota dissidència i el moviment civil pels drets i les llibertats més important d'Europa. Hi ha persones a la presó i a l'exili i perseguides en milers de causes judicials per les seues idees i activitats polítiques. AMNISTIA!

Perquè també el País Valencià, com tots els pobles, té dret a decidir lliurement sobre tots els aspectes de la seua vida col· lectiva, a triar entre monarquia o república, a exercir plenament els drets culturals i lingüístics, a construir un futur d'igualtat real entre homes i dones i una societat que bandege la violència masclista, l'autoritarisme i el patriarcat, a vetlar per un món en pau i una cultura de la noviolència, a fomentar un nou model econòmic que acabe amb l'espoli i l'infrafinançament sistemàtic del País Valencià i garantesca el dret de tothom a una vida digna. Perquè necessitem eines per enfrontar-nos a l'emergència climàtica i definir un nou model territorial i mediambientalment sostenible i respectuós amb la natura. Perquè tenim dret a rebel·lar-nos i desobeir les injustícies. AUTODETERMINACIÓ!

SOLIDARITAT I REPÚBLICA PAÍS VALENCIÀ manifestsolcat@gmail.com