Les dones hem de poder formar part del Ball de Bastons a tots els nivells

Durant la Festa Major de Montblanc el passat setembre hi va haver xiulets i bronca durant l’actuació del Ball de Bastons. Tothom era conscient que aquest malestar no era espontani, ni generat per grups de “joves radicals”, ni es tractava d’uns borratxos sectaris descontrolats. No, el conflicte, és de naturalesa politicosocial i així s’ha anat socialitzant els últims mesos, tothom ho entén així. S’ha arribat a aquesta concepció perquè amb diverses tàctiques, ja sigui convocant una concentració, fent un vermut popular o sortint per TV3, hem anat bastint una crítica social coherent. Ja no és un conflicte particular de Montblanc sinó que als Països Catalans ja es parla d’aquesta ridícula situació.

Un cop arribats en aquest punt i acabada la temporada d’actuacions, a finals d’octubre el Ball de Bastons té una reunió on de nou pot canviar la seva posició. La decisió és molt senzilla i han de saber que si no la prenen tindran enfront el desenvolupament d'un conflicte social que ja està instal·lat al poble que només pot anar a més. Ja hem perdut la por i el devenir de la Història ens és favorable. Per això no es tracta de sortir avergonyits d’aquesta situació, sinó amb valentia, amb el cap ben alt.

La nostra intenció és comunicar a aquell sector progressista i majoritari que existeix al Ball de Bastons de Montblanc que tenim moltes ganes d’aplaudir-los quan actuen a la plaça. Volem comunicar-los que el ball és excel·lent i molt combatiu i justament és per això que ha de formar part del pòsit de la cultura popular i deixar de ser propietat dels homes per a recordar l’opressió sistemàtica i present a tots els nivells contra les dones.

Enmig del fastigós feminicidi en el que malvivim, que es gestiona absurdament a base de patètics minuts de silenci, és fonamental que les dones estiguem apoderades. L’origen del ball de bastons està en que els habitants del poble necessitaven armar-se amb pals per a defensar-se dels atzarosos conflictes de la societat feudal. Bastoners, feu honor a aquest origen i compartiu les armes. Cadascú des de la seva posició ha de contribuir a acabar amb l’opressió contra les dones, a que puguem construir un poder popular feminista.

Feu-nos sentir orgullosos i orgulloses del Ball de Bastons del nostre poble. Preneu la decisió correcta. La decisió correcta no és la d’establir etapes, l’ha d’anar a poc a poc perpetuant el paradigma de mantenir les dones en la minoria d’edat, s’han acabat les cortines i les ambigüitats. No cometeu l’error de matissar el menyspreu cap a les dones deixant entrar només nenes i blindant els espais de poder, els espais adults, per als homes. La decisió correcta ha de ser:

Les dones hem de poder participar del Ball de Bastons a tots els nivells, amb igualtat de condicions que els homes. Podent formar part de totes les instàncies de l’associació.

7 d’octubre de 2019, Conca de Barberà