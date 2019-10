lluita sondical

La Intersindical-CSC es confirma com a primera força sindical a la Generalitat

La Intersindical-CSC s’ha confirmat com a primera força sindical a la Generalitat de Catalunya en nombre de delegats després de la repetició avui de les eleccions sindicals de personal tècnic i administratiu als serveis territorials de Girona (degut al frau comès per la UGT en la confecció de les seves llistes en els comicis celebrats el mes de març), passant dels 4 delegats i delegades a les eleccions de 2015 a obtenir-ne 36, multiplicant-los per nou. Esdevé així la primera força sindical a l’Administració, per sobre de la IAC-CATAC, que ha caigut de 40 a 34.

A la junta de personal de la demarcació gironina, el sindicat ha estat la força més votada en obtenir 8 dels 25 persones delegades a escollir. Els resultats definitius als serveis territorials dels serveis territorials de Girona, amb un cens de 3.015 treballadors/es i un 40,2% de la participació, han estat els següents:

- Intersindical-CSC: 8 delegats (338 vots)

- UGT: 5 delegats (242 vots)

- IAC-CATAC: 4 delegats (190 vots)

- CCOO: 4 delegats (195 vots)

- CSIF: 4 delegats (115 vots)

Aquest creixement s’explica per diversos factors: pel posicionament de la Intersindical-CSC com a sindicat favorablea la creació de la República Catalana i l’organització de les vagues generals dels passats 21-F o 18-0, liderant la defensa dels drets laborals, socials i nacionals de Catalunya; pel seu compromís amb la gestió pública dels recursos i dels serveis, proposant millorar les condicions laborals dels treballadors i de les treballadores de la Generalitat amb els sous més baixos, així com les de les personescontractadesa travésd’externalitzacions, i perquèel personal públic ha volgut reconèixer amb aquest resultats que la Intersindical-CSC va ser l’únic sindicat que va lluitar, des de dins de l’Administració, contra l’aplicació del 155 i per la defensa de les institucions catalanes i es compromet a tornar-ho a fer en el cas que es tornés a repetir un nou control de la Generalitat per part del govern espanyol.

Els resultats obtinguts confirmen el gran creixement que el sindicat republicà està experimentant en tot el sector públic i han permès la seva entrada a la Mesa General de la Funció Pública per primera vegada, fet que comporta la possibilitat d’influir en els acords i en les propostes de millora que es plantegin a la Generalitat de Catalunya.