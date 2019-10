La I-CSC reclama al Departament d'Ensenyament que es garanteixi el ple exercici al dret de vaga dels estudiants

En les darrers setmanes ens hem trobat que algunes direccions empren l'expressió "inassistència col·lectiva a classe” per negar el dret a vaga als estudiants. Molts documents de centres posen traves burocràtiques a l'exercici de la vaga: avaluació, autoritzacions, etc. I en molts casos vulneren drets fonamentals dels alumnes recollits a diverses legislacions.

Així, per exemple, alguns centres, especialment de FP, recullen en la seva normativa que una assistència inferior al 80% 'no justificada', i fan d'aquesta norma menor una coacció per impedir el dret a vaga dels estudiants. L'exercici del dret de vaga és una falta justificada!

Les limitacions del dret a vaga dels alumnes sorgeixen a Catalunya de la mà de la LEC i del Decret d'autonomia de centres, que deixen a parer de les direccions (i sovint de les seves simpaties polítiques) l'exercici d'aquest dret.



El DECRET 279/2006 garantia l'exercici del dret de reunió i associació, i per tant de vaga, però va ser derogat pel DECRET 102/2010 (decret d'autonomia de centres), que va imposar les autorització dels pares i la burocratització per exercir el dret de vaga dels estudiants, però malgrat això són nombrosos els arguments legals que recolzen aquest dret. Així, per exemple:



– Les autoritzacions dels pares per al segon cicle de l'ESO i estudis postobligatoris vulneren una sentència que va donar la raó als estudiants valencians: la normativa a Catalunya del Decret d'autonomia de centres se salta legislacions superiors (Constitució espanyola, Llei Orgànica espanyola 8/1995, etc.). Els estudiants de segon cicle d'ESO i Batxillerat poden fer vaga sense autorització paterna, i els de primer cicle amb aquesta autorització.



– La Sala Tercera del Tribunal Suprem espanyol (18/12/2014) va dictaminar en una sentència que "Els alumnes poden decidir no assistir a classe sense autorització paterna des de 3r de l'ESO." El Departament d'Educació no coneix aquesta resolució?



– La Llei Orgànica (espanyola) del Dret a l'Educació recull el dret a decidir col·lectivament la no assistència a classe (vaga), sense que l'exercici d'aquest dret quedi supeditat a cap autorització, ni administrativa, ni dels progenitors.

Tot i així, en alguns instituts, en part per un sentit de 'responsabilitat' o desconeixement, i en casos concrets moguts per una discrepància amb els motius de la vaga, professors i direcció coaccionen els estudiants perquè no portin a terme mobilitzacions. Pensem que el Departament no hauria de defugir les seves responsabilitats, tot carregant-les sobre els centres i els docents.

Cal recordar, doncs, que segons l'ordenament jurídic en vigor, el dret a vaga ("inassistència col·lectiva a classe" en termes legals, ja que la 'vaga' sols està reconeguda per als treballadors) no pot estar penalitzat: els alumnes mobilitzats tenen dret a ser avaluats i a poder seguir els continguts de les matèries.



Per aquest motiu, des de la Sectorial d'Ensenyament de la Intersindical-CSC reclamem al Departament d'Ensenyament que doni les instruccions necessàries per garantir el ple exercici al dret de vaga dels estudiants, i cridem el conjunt del professorat i les direccions de centres a mantenir una actitud dialogant i constructiva que permeti conjuminar l'exercici d'aquest dret amb les tasques d'avaluació, minimitzant el perjudici per als estudiants mobilitzats.