Repressió

La CUP Capgirem Barcelona denúncia el paper de l’Ajuntament davant la brutalitat policial i exigeix el cessament d’Albert Batlle

Avui en roda de premsa, la CUP Capgirem Barcelona ha valorat les mobilitzacions dels últims dies com «un poble mobilitzat i indignat protestava de forma massiva, continuada i persistent davant de la sentència de la vergonya del Tribunal Suprem als líders polítics i socials. Aquesta indignació i la ràbia acumulada en milers de persones ha generat protestes de tot tipus, que en alguns casos han acabat amb enfrontaments amb la policia. Uns dies on hem vist i hem patit una violència policial del tot desfermada. L’estat està perdent el control del Principat de Catalunya i com l’u d’octubre de 2017 han desplegat les forces d’ocupació per reprimir el poble català en general i de forma més cruenta i específica, el jovent que lluita. Els han donat carta blanca, saben que gaudiran d’impunitat i han comptat amb la inestimable ajuda dels Mossos d’Esquadra comandats pel Govern autonòmic de la Generalitat».



L’exregidora de l’Ajuntament de Barcelona i exdiputada al Parlament Eulàlia Reguant ha afirmat que «no ens cansarem de dir on calgui que és imprescindible i urgent la destitució del conseller Buch, la dissolució de la BRIMO i la retirada dels cossos i forces de seguretat de l’estat del nostre país.», a més d’afirmar que «com va passar l’u d’octubre, una part important d’aquesta violència policial ha tingut lloc a la nostra ciutat. La resposta del Govern municipal i en especial de la seva alcaldessa dista molt de la que caldria esperar d’una ciutat que es vol vendre al món com a referent en la defensa dels drets i de les llibertats».



«Quatre persones han perdut un ull i dos nois més han patit ferides testiculars greus. Una noia ha estat en estat gravíssim després de rebre un impacte de foam a la cara quan era a Jardinets de Gràcia. Una generació quedarà marcada per la brutalitat de la policia, mentre el govern de la ciutat no ha estat capaç de rebutjar amb contundència i rotunditat aquesta violència i ha contribuït a la criminalització de la protesta i la dissidència». Les declaracions públiques fetes per membres de la corporació municipal, afirma l’Eulàlia «han equiparat les accions dutes a termes pels manifestants, en molts casos per protegir-se, amb la violència i la brutalitat policial que hem vist i patit, amb l’Albert Batlle al capdavant d’aquesta croada criminalitzadora».



«El tinent d’alcalde de Prevenció i Seguretat té un currículum extens pel què fa a la repressió. Fa uns mesos va proposar que els menors sense referents familiars que arriben a la ciutat fossin deportats als seus països d’origen i va decidir netejar la ciutat de manters aquest estiu» afirma la CUP Capgirem Barcelona, i considera que «Batlle va manifestar que les forces de seguretat tenien tot el seu recolzament, que havien actuat bé i que ara mateix no calia revisar res. A continuació va reclamar que la gent no acudís a la manifestació convocada contra la repressió, degut a que entre els convocants hi havia Arran i la CUP. A l’Esquerra Independentista no ens quedarem de braços plegades veient com aquest personatge ens criminalitza i aplana el terreny per la repressió».



«Barcelona en comú no pot seguir fent com si no passés res, com si les barbaritats que diu el cinquè tinent d’alcalde no anessin amb ells», considera l’exregidora Maria Rovira, afirmant que «o s’està amb els repressors o s’està amb els reprimits». «Però l’Ajuntament també està tenint un paper protagonista en la repressió. Es parla de que la Guàrdia Urbana ha quedat al marge de les tasques d’ordre públic. El què no es diu és que en els darrers dies la policia municipal també ha efectuat detencions de manifestants que simplement corrien i també hi ha agents que n’han agredit amb les porres reglamentàries» afirma la Maria.



A més, la CUP Capgirem Barcelona considera un fet «molt greu, que segons declaracions a diversos mitjans, l’Ajuntament s’està plantejant de reclamar els danys ocasionats al mobiliari a les persones represaliades o fins i tot a les entitats convocants de les mobilitzacions. Pensa l’Ajuntament revictimitzar les joves represaliades que ja estan patint prou? A la presó de Wad-Ras, al nucli urbà de la ciutat, hi ha tres dones joves injustament empresonades de forma absolutament abusiva. No hem sentit cap comentari ni cap gest sobre la seva la situació. L’Ajuntament amb Barcelona en comú al capdavant ha de decidir si està amb aquestes persones o les vol culpabilitzar doblement».





Per últim, la Maria Rovira ha fet esment al «posicionament que està adoptant també l’administració municipal en la resposta política a la sentència i al context polític que s‘ha generat aquesta setmana. Ada Colau s’ha reunit amb la patronal i els sindicats majoritaris per valorar les mobilitzacions per la sentència i lamentar-se pels efectes negatius causats a nivell empresarial i en la imatge de la ciutat. Això mentre els comuns rebutjaven la proposta de trobada de càrrecs electes que fèiem com a CUP per donar resposta en clau democràtica a la sentència i amb unes premisses polítiques del tot assumibles pel seu espai polític. Barcelona en Comú està en una disjuntiva, i hi seguirà sent la resta del mandat. Una disjuntiva que avui es concreta en estar amb els que disparen bales de goma i buiden ulls o estar amb els que defensen els drets i les llibertats als carrers d’aquesta ciutat».

Per tot això, la CUP Capgirem Barcelona ha exigit a l’Ada Colau i el Govern de l’Ajuntament de Barcelona «la destitució immediata de l’Albert Batlle, que l’Ajuntament asseguri públicament que no utilitzarà la via civil per reclamar els danys que han causat els aldarulls a les persones detingudes, ni a les organitzacions convocants de les mobilitzacions, que Barcelona es declari ciutat lliure de bales goma i projectils de foam i que, tal com ha fet davant la violència policial de l’1 d’octubre de 2017, es personi com a acusació particular per perseguir les possibles responsabilitats penals dels agents de Policia Nacional i Mossos d’Esquadra causants de ferides greus i, en alguns casos letals, a diversos veïns i veïnes de la ciutat».