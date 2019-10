Per la República

L'Assemblea de Càrrecs Electes comença a caminar cap a l'autodeterminació i l'amnistia

Uns 2.000 regidors, alcaldes i diputats de les formacions independentistes s'han aplegat aquest dimecres al Palau de Congressos per a constituir l'Assemblea de Càrrecs Electes sota un document que representa el consens de mínims que passa per rebutjar la sentència del Tribunal Suprem, demanar l’amnistia i la llibertat dels presos polítics i exiliats, donar suport a la mobilització popular. També s'exigeix diàleg a l’Estat i una mesa de negociació amb mediació internacional i “treballar” per exercir l’autodeterminació. Aquests són els 5 punts del manifest es van aprovar per unanimitat en una votació a mà alçada.

Formen part del grup impulsor, Dolors Sabater, de Guanyem Badalona en Comú; Miquel Pueyo, paer de Lleida; Carmina Blay, batllessa de Montbrió del Camp; Jordi Coronas, regidor de Barcelona; Aurora Carbonell, batllessa de Sitges i diputada; Najat Drjouech, diputada; Marta Madrenas, batllessa de Girona; Anna Erra, batllessa de Vic; Marc Solsona, batlle de Mollerussa; Elsa Artadi, regidora de Barcelona; Carles Luz, batlle de Gandesa; Marta Llorens, regidora de Reus; Marta Barnils, regidora de Caldes de Montbui; i Cristina Mundet, batllessa de Vilobí d’Onyar.

Els càrrecs electes han sortit de Palau de Congresos en manifestació fins la plaça de la Universitat de Barcelona per solidaritzar-se amb el joves que es troben acampats.