Resposta sentència

L’Assemblea activa un telèfon d’assistència jurídica gratuïta només per casos d’emergència

L’Assemblea Nacional Catalana ha activat un telèfon d’assistència jurídica gratuïta les 24 hores per a tota la ciutadania. En un alt context repressiu, i preveient que la sentència de l‘1-O pugui accelerar una cadena repressiva, l’entitat vol donar cobertura legal a la ciutadania en casos d’extrema necessitat o d’emergència. Tanmateix, aquest servei no està pensat per atendre dubtes o consultes, sinó que únicament podrà donar resposta a casos de necessitat urgent.Per accedir-hi caldrà trucar al telèfon de l’Assemblea, el 93 347 17 14, i marcar l’extensió 1035. Aquesta extensió redirigirà a un departament jurídic que atendrà només les trucades que siguin d’emergència o d’extrema necessitat. En cas de consulta o assessorament jurídic, l'entitat demana traslladar els dubtes i peticions de suport legal a l’adreça de correu suportlegal@assemblea.cat