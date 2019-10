Memòria

Homenatge als Immolats pel Franquisme

Fotografia del Fossar de la Pedrera, on foren enterrats milers de víctimes del feixisme

L’Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya i el Memorial Democràtic organitzen un acte d’homenatge als republicans que van ser executats pel règim franquista per raons polítiques i ideològiques, i als que van ser empresonats i/o van patir represàlies a causa del seu compromís amb la lluita per les llibertats.

A més, Cementiris de Barcelona ofereix una visita guiada al cementiri de Montjuïc a les 10:30 h, que finalitzarà al mateix Fossar de la Pedrera.

Reserva per la visita guiada: comunicacio@cbsa.cat , 934 841 920. Places limitades.