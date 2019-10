Ni presos ni exiliats

El TJUE admet el recurs de l'ANC a la Comissió Europea

La Comissió va rebutjar sancionar Espanya

Aquest dissabte, el ple del Secretariat Nacional de l’Assemblea s’ha reunit a Riudoms. S’han tractat temes d’organització interna i també s’ha produït un debat a fons del moment polític que s'està vivint. A nivell intern, per donar continuïtat a la feina de les darreres setmanes, s’ha aprovat la creació del servei de voluntariat de l’Assemblea així com la seva normativa associada.

En el ple del Secretariat Nacional celebrat el 14 d’abril de 2018 es va aprovar presentar una Iniciativa Ciutadana Europea (ICE) a la Comissió Europea per tal de demanar l’aplicació de l’article 7 del Tractat de la UE a l’Estat espanyol per la vulneració dels drets polítics i civils del poble català i per extensió a les minories nacionals i els seus representants. Finalment, aquesta ECI es va presentar conjuntament amb el Consell per la República Catalana el dia 7 de maig de 2019. El dia 3 de juliol d’enguany la Comissió Europea no va la admetre a tràmit.

Per tal de donar compliment al mandat d’aquest ple de dur a terme tot el recorregut legal que pot tenir una Iniciativa Ciutadana Europea, i d’acord el Consell per la República Catalana, es va optar per presentar el dia 3 de setembre de 2019 un requeriment al Tribunal de Justícia de la UE de Luxemburg (TJUE) recorrent la decisió de la Comissió Europea de rebutjar el registre de la ICE. Ara, aquest recurs ha estat admès a tràmit pel TJUE.

Els darrers mesos l’Assemblea està portant a terme diferents accions a nivell internacional, entre els quals: l’entrada a l’organització internacional Unrepresented Nations and Peoples Organization (UNPO), així mateix l’Assemblea va portar la causa pels presos polítics catalans davant el Grup de Treball contra la Detenció Arbitrària – Working Group on Arbitrary de l’ONU, el qual va exigir l’alliberament immediat dels presos polítics, va recollir que el referèndum és permès i que l’Estat espanyol ha vulnerat drets fonamentals, l’entitat també va portar a terme la campanya internacional #MakeAMove per defensar a nivell europeu que l’autodeterminació és un dret, no un delicte, o la darrera, la participació de la presidenta de l’entitat, Elisenda Paluzie, a la conferència de drets humans més gran d’Europa, la Human Dimension Implementation Meeting organitzada per l’Organització per la Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).