Per la República de la Gent Treballadora: ens seguim alçant!

Intersindical-CSC

Ni dretes ni esquerres, cap govern espanyol garantirà els nostres drets socials, laborals i nacionals, aquesta és la conclusió a que hem arribat la Intersindical-CSC. Considerem que la convocatòria d'eleccions a l'estat espanyol de cara al proper 10 de novembre no solucionaran els problemes dels catalans i de les catalanes.



La reforma laboral que va aprovar el PP i que el PSOE tant va criticar i fins i tot va prometre que derogaria encara la tenim vigent, Pedro Sánchez i el seu govern fins i tot van justificar la seva vigència. El Gobierno de l'estat espanyol, el Congreso, el Senado, el Tribunal Constituacional, el Tribunal Suprem, l'Audiència Nacional i un llarg seguit d'institucions espanyoles neguen la sobirania del Parlament de Catalunya i del Govern de la Generalitat impedint el desenvolupament de lleis socials, de lleis que vetllen per la igualtat entre dones i homes o lleis que proposen mesures per lluitar contra l'emergència climàtica; neguen la possibilitat de frenar els preus dels lloguers o de lluitar contra l'emergència energètica que pateixen els col·lectius més vulnerables. Sense oblidar la manca de voluntat de pagar a Catalunya el que ens deuen i que provoca que les finances catalanes es vegin perjudicades i, lògicament, la societat catalana en pagui les conseqüències.



Un Gobierno d'Espanya que vulnera drets fonamentals negant la possibilitat que les institucions catalanes acollim als refugiats que pateixen directament les mancances d'un sistema global. Però també un estat espanyol que amenaça a la ciutadania de Catalunya amb l'aplicació indiscriminada de la llei mordassa i aplicant la repressió política, policial i judicial contra qui pensa diferent, com estem veient des de que els catalans i les catalanes vam decidir exercir el dret democràtic de decidir, fent-ho amb urnes i accions pacífiques i que va comportar l'aplicació d'un 155 que ara Pedro Sánchez no descarta recuperar o amb el judici de la vergonya on es castigarà de manera exemplar a qui va decidir posar la democràcia de les urnes, però també a les moltes altres persones represaliades, i ho veiem els darrers dies on la ràtzia de la repressió torna en direcció a membres dels CDR, entre d'altres.



Sabem que l'estat no s'aturarà, les eleccions del 10 de novembre comportaran un increment de l'ofegament i la repressió cap a les institucions i cap al poble de Catalunya a tots els nivells: social, laboral i nacional. Tenim la certesa que el resultat de les eleccions no canviaran res. Només la República catalana permetrà avançar nacionalment, laboralment i democràticament. Davant d'aquesta realitat la Intersindical-CSC no pot fer altra cosa que seguir treballant i reivindicant.



Cal donar una resposta ferma, contundent i de país. Cal que ho fem com sempre, de forma pacífica però amb la contundència necessària per avançar cap a l'assoliment de tots els drets, no podem fer altra cosa que reaccionar com a poble per a l'assoliment dels drets laborals, socials i nacionals. Torna a ser el moment de tornar fer-ho i ho farem. Fem-ho!