Solidaritat

Mobilitzacions arreu del país per la llibertat dels independentistes empresonats

Un cop s'ha conegut que el jutge instructor de l’Audiència Nacional espanyol, Manuel García Castellón, havia ha dictat presó incondicional per a set dels independentistes detinguts dilluns per part de les forces d'ocupació, les convocatòries de protesta s'han estès ràpidament arreu del país, amb una gran concentració a Sabadell.

El jutge del règim ha justificat l'empresonament dels set independentistes amb l'argument que tenien per objectiu "instaurar la República catalana per qualsevol via, incloses les violentes", tot i que no existeix cap acció que avali aquesta opinió.

La resposta a les detencions s'ha fet sentir a Barcelona, Tarragona, Lleida, Reus, Mataró, Girona, Perpinyà, Cerdanyola del Vallès, Sabadell, l'Hospitalet del Llobregat, Valls, Palma, Vic, Sant Just Desvern, i a tot un conjunt de poblacions on s'han portat a terme concentracions de protesta:

La Plaça Sant Roc de Sabadell torna a desbordar solidaritat com a resposta a l'empresonament dels 7 independentistes.pic.twitter.com/vF7dHe5SI9 — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Concentració de solidaritat amb els detinguts independentistes: Crits d' "Edu, no estàs sol", de suport al veí de #Cerdanyola empresonat avui.pic.twitter.com/LEhHnpJkgC — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Nació Digital: Els manifestants volien arribar a la Comandància de la Guàrdia Civil a Tarragona passant pel parc del Francolí per esquivar els Mossos, que els han impedit el pas.pic.twitter.com/9KVezTo6wt — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Avui fa 100 setmanes seguides que un centenar de persones canten pels “presos polítics catalans i exiliats” a la plaça de l’Ajuntament de Palma: “Música per a la llibertat” pic.twitter.com/InKDBRnSAp — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Nació Digital: Crits de "llibertat, llibertat" a la plaça Major de Vic en la concentració de rebuig a l'empresonament dels independentistes.pic.twitter.com/PWNuD24Qgt — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Crits de "llibertat!" A la roda de premsa realitzada a Sabadell de familiars dels independentistes empresonats:pic.twitter.com/EvOmuurONJ — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

El moviment independentista respon amb grans mobilitzacions i el lema "Fora les forces d'ocupació!"pic.twitter.com/Qs0AmJcgPC — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019

Elisenda Paluzie:



"Continuem amb aquest estat de repressió, de vulneració de drets fonamentals, de no respecte a la presumpció d’innocència i on s’intenta construir un relat de violència. És una operació que arriba just abans de la sentència" pic.twitter.com/o0YJg23FBe — Llibertat.cat (@Llibertatcat) September 26, 2019