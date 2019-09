La Plataforma per la Llengua denuncia una actuació de males pràctiques del dret d'opció lingüística per part de l'Hospital de Figueres

La Plataforma per la Llengua ha denunciat una actuació de males pràctiques del dret d'opció lingüística per part de l'Hospital de Figueres, fet que ha posat en coneixement del Departament de Salut perquè pugui dur a terme les actuacions que consideri oportunes.



L'ONG del català ha tingut coneixement d'un cas de discriminació lingüística per part d'un metge que va obligar una pacient catalanoparlant a expressar-se en castellà. Segons ha explicat l'afectada, que ha traslladat el seu cas al servei de queixes de la Plataforma per la Llengua, el metge que l'atenia va dir-li: "llevo 5 años trabajando aquí y no lo he aprendido, me voy a quedar y no lo pienso aprender, soy venezolano hispanohablante y usted aprendió el castellano". Tot seguit, la veïna de Figueres va puntualitzar que volia seguir expressant-se en català, puntualització a la qual el doctor va respondre afirmant que "esto es racismo".



Cal tenir present que l'afectada en cap cas s'estava mostrant disgustada perquè l'atenció hagués estat en castellà -això no la va molestar-, sinó que el malestar es derivava del fet que, més enllà de no entendre-la, el metge la va discriminar perquè va voler parlar en català i ell es va mostrar orgullós de no parlar aquesta llengua, manifestant que no la pensava aprendre i acusant la pacient de racista pel fet de voler expressar-se en català.



L'Hospital ignora la gravetat dels fets denunciats

Després d'aquests fets, la pacient va adreçar una queixa al mateix centre hospitalari i a l'Institut Català de la Salut. En la seva resposta, l'hospital va treure importància a la queixa principal de la pacient i li diu que "entén" que "si el professional la va atendre en castellà va ser per facilitar la comunicació i poder-vos donar una millor assistència". Per bé que l'Hospital assumeix que la legislació lingüística reconeix el dret a expressar-se en català i "no ésser discriminat per raó de la llengua oficial que s'empra", també s'excusa en el fet que els facultatius a Catalunya "tenen orígens diversos".



Per tot això, la Plataforma per la Llengua troba improcedent aquesta resposta rebuda després de la vexació que li va fer el metge i també lamenta que no s'informi si aquests fets que s'han denunciat s'han investigat. La directora de l'entitat, Neus Mestres, es pregunta "per què no es detalla si s'ha informat al metge en qüestió sobre els drets lingüístics dels ciutadans i si s'ha vist oportú prendre alguna mesura disciplinària? Per què no s'explica quines són les mesures preventives que es prenen per part de l'Hospital de Figueres per tal de garantir els drets lingüístics dels ciutadans?". Mestres conclou que "la percepció que ens enduem és que l'Hospital de Figueres no només no té uns criteris clars sobre com gestionar la diversitat lingüística de la seva activitat, sinó que descarta qualsevol investigació dels fets i no informa sobre si té un protocol per garantir els drets lingüístics dels ciutadans".



Finalment, l'ONG del català ha posat en coneixement de la situació el Departament de Salut i també demana una reunió a l'Hospital de Figueres per abordar el cas i oferir-li suport per abordar aquestes situacions, amb recursos concrets, com ara protocols de gestió lingüística, plans d'acollida lingüística o formacions en sensibilització i gestió lingüística.