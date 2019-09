La Intersindical-CSC participarà dels diversos actes que es duran a terme durant el proper 11 de setembre

La Intersindical-CSC participarà dels diversos actes que es duran a terme durant el proper 11 de setembre, Diada Nacional de Catalunya, arreu del territori i en els actes centrals de Barcelona.

Diferents unions territorials participaran de les ofrenes descentralitzades arreu del territori i a Barcelona el sindicat participarem a diferents esdeveniments i accions.

Es pot consultar i difondre el Manifest que des de la Intersindical-CSC hem preparat per la Diada Nacional 2019

Eines de país a Pla de Palau de Barcelona, de 10 a 15 hores ens trobareu amb diverses informacions sobre l'activitat del sindicat republicà.

Debats d'educació a Eines de País a Pla de Palau, els nostres companys de la sectorial d'Educació participaran a dues xerrades

10.45 hores en Toni Casserres participarà de la xerrada "La llengua en l'educació com a Eina de País?"

11.40 hores en Narcís López participarà de la xerrada "L'empoderament dels docents com a Eina de País"

Manifestació a Barcelona, "11S Objectiu Independència", cal omplir novament els carrers de Barcelona per seguir mostrant la força del poble per assolir la República Catalana. Encara us hi podeu inscriure a diada.assemblea.cat

Festa per la Llibertat, a partir de les 18.30 hores, esperem que hi assistiu massivament per acabar la Diada Nacional de Catalunya de 2019, més informació aquí

Us encoratgem a assistir als actes centrals de Barcelona, però també a participar dels actes que facin prop de casa vostra, que la força i la gent del poble es faci sentir arreu del país!