11S2019

La Coordinadora de l'Onze de Setembre a Tarragona celebra el seu desè aniversari

Diverses entitats de la ciutat van crear fa 10 anys la Coordinadora Onze de Setembre amb la finalitat d'establir un espai de trobada popular en la diada nacional organitzat des de la societat civil. Els actes seran durant tot el matí a la Part Alta i, entre d'altres, hi haurà l'actuació musical del grup tarragoní Roba Estesa, l' Encesa amb Diables de Foc i Gresca , que també commemoren els seus 10 anys, paradetes i un dinar popular. Aquest any, el parlament ve a càrrec de Viviana Soler, dona colombiana i catalana que va arribar aquí als 6 anys; resilient de l’abandó, pobresa familiar, racisme i immigrant sense haver-ho triat. Dedicant el seu temps a la ciutadania i a l’educació social en l'àmbit penal de la reinserció, terapeuta menstrual i del cercle de dones. Ella és cooperadora, ciutadana del món, activa en la lluita del poble per la cultura popular, el patriarcat, la desigualtat de gènere i el capitalisme; defensora dels drets humans, la solidaritat i la transformació social.

Tots els actes s'emmarquen en la cultura popular,en la reivindicació de la llengua i en l'alliberament dels Països Catalans.El lema elegit per enguany ha estat:

11S Des de Tarragona, 10 anys teixint Països Catalans

A continuació us deixem el programa amb l'horari:

10H Inici de DESENA fira d'entitats i activitats a les parades de les entitats

10:30h Encesa amb Diables de Foc i Gresca - commemoració 10 anys

11h Vermut popular i actuació musical Roba Estesa

11.45h Parlament i a continuació seguirà la música

12.30h Actuació castellera

14.30h Dinar Popular