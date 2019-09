11S2019

La Comissió Onze de Setembre de Badalona ja té a punt els actes populars per celebrar la Diada

La Comissió Onze de Setembre de Badalona organitza per novè any consecutiu l’acte més populars i reivindicatius de la Diada a la ciutat. Aquesta comissió, que està integrada per una trentena d’entitats, tant culturals, socials com polítiques, va néixer amb la voluntat de celebrar la Diada de forma unitària i social, “més enllà dels actes folklòrics i festius, i com a reivindicació dels drets socials i nacionals”. L’acte començarà a les 20.30 hores amb el tradicional sopar popular a la Plaça dels Països Catalans, amb un preu de venda al públic de 8 euros i que inclou amanida, fideuà, aigua, vi i la torxa per a la marxa.

Després de sopar, es faran els parlaments, que enguany aniran a càrrec de l’alemany Andrej Hunko, diputat per Die Linke al Bundestag, que estarà de visita a Barcelona per participar de les diferents celebracions de la Diada; i d’una delegació de ‘Cap dona en l’oblit’, col·lectiu que reivindica el paper protagonista de les dones catalanes que pateixen repressió política i que són sovintment invisibilitzades: conselleres, batllesses, mestres, activistes…

La comissió, formada per entitats locals de diferent caire social, veïnal, polític i cultural, reivindica a través del seu manifest una Diada Nacional de Catalunya popular i reivindicativa amb els drets socials i nacionals del país. En el manifest d’enguany, la comissió unitària ha volgut lligar les flamants reivindicacions feministes i ecologistes a les aspiracions de democràcia i alliberament nacional de Catalunya. “La mirada feminista i LGBTI no ha de ser un apartat sectorial en la lluita d'alliberament nacional del nostre país sinó que l'ha d'impregnar de forma transversal, si realment volem canviar les nostres vides en aquest trosset de món que habitem”, resa el manifest. I afegeix: “Exercir el dret d'autodeterminació és una oportunitat per dotar-nos de noves institucions públiques que garanteixin el proveïment just dels béns i serveis que han de cobrir les necessitats bàsiques, però també que garanteixin la conservació i el manteniment de les condicions ambientals i ecològiques que els fan possibles.” El manifest també guarda un apartat per parlar de política local i envia un missatge a l’alcalde actual del PSC, a qui reclamen que “abandoni la seva postura de partit i trobi reclamacions de consens entre les forces democràtiques del Ple municipal, tal com han fet altres alcaldes que no són independentistes”. El manifest complet es pot llegir aquí.

Finalment, es farà una marxa de torxes fins a la Plaça de la Plana, on es farà la lectura del manifest i es cantarà Els Segadors i El cant de la senyera.

Els tiquets del sopar es podran comprar prèviament a diversos punts de venda físics: les llibreries El Full i Saltamartí, la gelateria Lillo Picó, VinsCarreras, Sabateria Crisol, al Garden Boter i a Esports Roig. El preu del sopar serà de 8 euros.