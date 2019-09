agressions sexistes

La CUP Tarragona defensa la participació de col·lectius feministes i LGBTI en la campanya contra les agressions sexistes a la ciutat

A un dia del tret de sortida de les festes de Santa Tecla, i en ple increment de les denuncies per agressions sexistes en el marc de les festes populars, la CUP es mostra crítica amb les mancances de la campanya “Respecta” a la ciutat.

La CUP celebra que la campanya “Respecta’m” hagi passat anomenar-se “Respecta” amb l’objectiu de responsabilitzar als agressors i no a les víctimes. Amb tot, des de la formació anticapitalista segueixen veient el lema massa genèric i lamenten que no es faci una referència explícita a la lluita contra les agressions.

Al mateix temps, les cupaires no veuen millores significatives, més enllà del canvi de nom, donat que el número de Punts Lila i Arc Iris, així com els seus horaris, segueixen sent deficients. La CUP lamenta que en actes rellevants de les festes pel gran nombre de gent que s’hi aglutina com és la baixada de l’Àliga o les diades castelleres no hi hagi cap Punt Lila i Arc Iris i que en nits com la del 22 només estigui fins les 3h de la nit.

El més preocupant per a les independentistes, però, és que des de la Conselleria d’Igualtat no s’hagi convidat a participar de la creació i desenvolupament de la campanya contra les agressions sexistes als diferents col·lectius feministes i LGBTI de la ciutat. La CUP considera que el canvi cabdal que s’ha de dur a terme és que el conjunt de les polítiques d’igualtat de Tarragona s’elaborin de la mà de les protagonistes quotidianes de la lluita feminista i per l’alliberament sexual.

En aquest sentit, la Candidatura d’Unitat Popular recorda que aquestes mancances ja s’havien assenyalat en el darrer Consell Plenari ordinari es va aprovar la moció presentada pel Grup Municipal “Per unes festes inclusives, democràtiques i descentralitzades” on es va acordar millorar les ubicacions i horaris dels “Punts Lila”, fet que no ha succeït i encoratgen al govern municipal actual a realitzar canvis reals i palpables.

Finalment, les cupaires també lamenten que no s’hagi creat un punt de prevenció i assessorament fixe davant la ingesta d’alcohol i drogues, com es va aprovar també en el Ple de l’Ajuntament.