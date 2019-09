Patrimoni

La CUP Tarragona celebra el tancament de l’Amfiteatre

La CUP celebra Taeeagona la decisió del govern municipal de tancar provisionalment l’Amfiteatre de Tarragona al públic, ja que és una qüestió que venim alertant i demanant des de fa temps degut al mal estat de les restes arqueològiques i el seu perill d’esfondrament. Aquestes conjunt patrimonial va patir una intervenció de restauració i recració agressiva els anys vuitanta, la qual ja va ser portada en el seu dia als tribunals, i és la causant que l’actual estat de l’Amfiteatre posi en perill la seguretat dels visitants i la preservació del propi monument.

Des de la Candidatura d’Unitat Popular no s'entén com no s’havia pres abans aquesta decisió i com s’ha permès que aquest estiu hagin tingut lloc en el conjunt arqueològic diferents esdeveniments turístics multitudinaris, com l’espectacle Amfiteatvm. De fet, un dels arguments que van motivar la denúncia ciutadana a ICOMOS van ser els problemes estructurals que pateix l’Amfiteatre romà.

L’informe en el que es basa el regidor de Patrimoni, Hermán Pinedo, per justificar ara el tancament de l’espai patrimonial va ser encarregat pel govern de Ballesteros a una empresa d’arquitectes. Des de la CUP, no s'entén el motiu pel qual no es va encarregar el dit informe al Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya, institució que ja el 2016 en va realitzar un en profunditat sobre el “Pla de conservació, diagnòstic i actuacions d’urgència al conjunt arqueològic de Tàrraco”, i a partir del qual se’n hagués pogut fer un òptim seguiment. En aquest estudi hi van participar arqueòlegs municipals, de la Generalitat, del MNAT i l’empresa Arcovaleno SL. D’aquesta manera, des de la CUP considera que el Centre de Restauració de Béns Mobles de Catalunya hauria de ser el centre de referència al qual s’ha d’acudir per tal de tenir una valoració professional en quan al conjunt patrimonial i la seva conservació i restauració; i no pas un estudi d’arquitectes.