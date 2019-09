La CUP planteja un pla de xoc per un canvi de model i basat en la sobirania de Catalunya

Les propostes polítiques de la formació pel Debat de Política General dibuixen una alternativa econòmica, social i ambiental pel país

La CUP Crida Constituent ha plantejat una bateria de propostes pel ple de Debat de Política General que impulsen un canvi de model polític, econòmic, social i institucional i que contribueixen a dibuixar una alternativa de país per tal de fer front a l’emergència social i per sentar les eines necessàries que generin les condicions necessàries per a poder decidir el futur de Catalunya.

En un context polític i social marcat per l’augment de les desigualtats i per la crisi sistèmica i ecològica, per la desorientació del moviment independentista i a favor del dret a l’autodeterminació i per una acció governamental basada en la privatització dels serveis públics fonamentals, els anticapitalistes promouen propostes polítiques de xoc a curt termini i de transformació a mig-llarg termini que suposin un replantejament pràcticament total de les prioritats polítiques, econòmiques, socials i ambientals actuals. Combatre les desigualtats, fer front a la privatització dels serveis públics essencials i la resposta a la sentència del Tribunal Suprem, amb l’autodeterminació i l’amnistia com a dues cares de la mateixa moneda, són les línies generals amb les que la CUP enfoca les propostes de resolució d’aquest ple.